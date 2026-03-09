3 Calon Kuat Juara MotoGP Brasil 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

SEBANYAK 3 calon kuat juara MotoGP Brasil 2026 yang berlangsung di Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna pada Senin 23 Maret 2026 pukul 02.15 WIB akan diulas Okezone. Setelah seri pembuka MotoGP 2026 digelar di Sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026 siang WIB, seri kedua akan dilangsungkan di Brasil dua pekan mendatang.

Setelah vakum sejak 1992, MotoGP kembali menggelar balapan di Brasil. Bagi seluruh pembalap MotoGP 2026, race di Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna merupakan yang pertama.

Melihat kemampuan adaptasi sejumlah pembalap dan performa terkini, Okezone memprediksi ada tiga pembalap yang berpotensi menjadi kampiun MotoGP Brasil 2026. Siapa saja?

Berikut 3 calon kuat juara MotoGP Brasil 2026.

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo)

Ban motor Marc Marquez pecah di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Setelah gagal finis di main race MotoGP Thailand 2026 karena mengalami pecah ban, Marc Marquez dijamin akan tampil habis-habisan di MotoGP 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bahkan meminta fans Ducati tidak panik dengan hasil buruk yang dialami sejumlah rider Ducati di MotoGP Thailand 2026.

"Ducati terus bekerja. Kami harus bekerja keras, tapi tidak perlu panik. Ini soal ban yang berbeda, mari kita lihat di balapan berikutnya," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Senin (9/3/2026).

MotoGP Brasil 2026 merupakan momen pertaruhan Marc Marquez bersama Ducati. Jika Ducati lagi-lagi gagal memberikan motor yang kompetitif, The Baby Alien bukan tak mungkin membuka peluang hengkang ke tim lain untuk MotoGP 2027.