SPORT LAIN

Klik di Sini! Link Live Streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025, Kejuaraan Biliar dengan Hadiah Terbesar di Asia Tenggara

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |10:10 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025, Kejuaraan Biliar dengan Hadiah Terbesar di Asia Tenggara
Saksikan turnamen biliar Indonesia International Open 2025 di RCTI+. (Foto MNC Media)
LINK live streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025 yang diprakarsai oleh PB POBSI dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen biliar yang digelar di di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 12-18 Juli 2025 itu hadir dengan hadiah terbesar di Asia Tenggara, yakni mencapai USD 235.000 atau sekira Rp4 miliar.

Dalam jumpa pers, Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum PB Pobsi mengungkapkan bahwa kejuaraan kali ini merupakan kejuaraan dengan hadiah terbesar se-Asia Tenggara.

“Turnamen ini menawarkan total hadiah spektakuler terbesar se-Asia Tenggara, mencapai USD 235.000 atau hampir Rp 4 miliar. Hadiah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu,” jelas Hary Tanoesoedibjo.

Pada gelaran kali ini total ada tiga kategori yang dipertandingkan yakni Men’s 10 Ball Open, Women’s 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open, dimana para pemain-pemain terbaik dari Indonesia, Asia Tenggara bahkan dunia juga siap hadir untuk bertanding.

Para pemain dari sekitar 20 negara dipastikan ambil bagian dalam turnamen ini, termasuk sejumlah negara kuat dalam dunia biliar internasional. Negara-negara peserta yang akan berlaga antara lain: Yunani, Estonia, Chinese Taipei, Jepang, Kuwait, Belanda, Filipina, Bosnia, Spanyol, Suriah Arab, Hong Kong, Iran, Swiss, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Oman, Libya, dan Perancis. Total ada sekitar 106 pemain yang turut ambil bagian dalam turnamen bergengsi ini.

Indonesia International Open 2025
Indonesia International Open 2025

Beberapa nama pemain ranking top dunia di kelas wanita antara lain ada Jasmin Ouchan dari Austria dan juga Wei Tzu Chien dari Tai Pei. Sedangkan untuk kelas pria hadir juga Alexander Kazakis dari Yunani (peringkat 1 Dunia) dan Dennis Grabe dari Estonia (peringkat 2 Dunia). Lalu, untuk Mixed Doubles akan ada duet Andri Januarta / Anita Kanjaya Kanjaya sebagai perwakilan tuan rumah serta Naoyuki Oi / Sakura Muramatsu dari Jepang.

Hary Tanoesoedibjo menambahkan, “Saya berharap turnamen ini dapat memberikan motivasi kepada para atlet, profesional, dan pemain biliar Indonesia, karena tujuan POBSI adalah menjadikan olahraga biliar semakin hebat di Tanah Air. Dengan demikian, kita dapat mencetak atlet-atlet internasional yang mampu menjuarai kejuaraan dunia”.

 

