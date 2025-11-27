Advertisement
SPORT LAIN

Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:51 WIB
Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru
Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo di Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) yang diselenggarakan pada Kamis (27/11/2025) telah menghasilkan keputusan krusial demi kemajuan biliar Indonesia. Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, meyakini hasil Rakernas ini akan mendorong kompetisi yang lebih variatif serta diresmikannya pusat latihan bertaraf nasional.

Rakernas POBSI edisi kali ini berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11/2025), dan dihadiri hampir seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI sehingga berjalan tepat waktu.

Hary Tanoesoedibjo hadir langsung untuk memimpin jalannya rapat tersebut. Dalam Rakernas itu, Hary menjelaskan, agenda Rakernas kali ini dimulai dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari PB POBSI, dilanjutkan dengan pembahasan rencana kerja, hingga sinkronisasi berbagai program.

“Jadi agenda Rakernas hari ini adalah yang pertama pelaporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2025, rencana kerja tahun 2026, dan hal lain seperti sinkronisasi, termasuk juga yang pending yaitu pada waktu kita melakukan Rakernas 2023 yang nanti harus diputuskan di bulan April 2026 terkait dengan AD/ART,” jelas Hary Tanoesoedibjo di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11/2025).

1. Tingkatkan Variasi Kompetisi dan Semangat Atlet

Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Lebih lanjut, Hary meyakini keputusan-keputusan yang dibuat dalam rapat kali ini bertujuan untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia. Ia berharap Rakernas ini melahirkan kompetisi biliar yang lebih variatif di Indonesia.

“Dan juga tadi kami menampung usulan dari kawan-kawan Pengprov (Pengurus Provinsi) terkait apa yang akan dilakukan lagi,” papar Hary Tanoesoedibjo.

 

Halaman:
1 2

Telusuri berita Sport lainnya
