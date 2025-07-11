Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tampil di Kualifikasi Indonesia International Open 2025, Pebiliar Rigel Aditya Puji Fasilitas di Pro Billiard Center

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |06:21 WIB
Pebiliar Indonesia, Rigel Aditya di Pro Billiard Center. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Pebiliar Indonesia, Rigel Aditya di Pro Billiard Center. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Pebiliar Indonesia, Rigel Aditya merasa nyaman saat tampil di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat, kala melakoni babak kualifikasi Indonesia International Open 2025. Rigel memuji venue turnamen tersebut yang dianggap memiliki fasilitas yang luar biasa.

PBC menghadirkan meja berstandar internasional, yakni Predator. Meja itu untuk memberikan kenyamanan para atlet berlatih dan masyarakat umum juga bisa merasakan sensasi berbeda.

1. Nyaman dengan PBC

Rigel mengatakan PBC adalah satu tempat biliar terbaik yang berada di Jakarta. Dia mengapresiasi pengelola PBC yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menghadirkan tempat biliar berstandar dunia di Indonesia.

"Bagus dan tempatnya luas. Mejanya bagus banget," kata Rigel kepada Okezone, Jumat (11/7/2025).

Keberadaan Rigel di PBC bukan sekadar melakukan latihan saja. Pasalnya, dia ambil bagian dalam Kualifikasi Indonesia International Open 2025, Kamis 10 Juli 2025.

Pro Billiard Center
Pro Billiard Center

2. Perkembangan Biliar di Indonesia

Sementara itu, Perwakilan Federasi World Pool-Billiard Association (WPA) Melvin Chia mengakui perkembangan biliar di Indonesia sangat pesat belakangan ini. Hal itu ditandai minat publik Tanah Air semakin tinggi dengan banyak menjamurnya tempat-tempat biliar.

"Perkembangan biliar di Indonesia, tiga tahun terakhir cukup pesat. Banyak pusat latihan biliar yang dikembangkan. Jadi, akan banyak pemain dan turnamen. Ini bagus untuk perkembangan atlet muda," kata Melvin Chia.

 

