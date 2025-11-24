Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:55 WIB
Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka
Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen biliar bertajuk MNC Sports Competition 2025 resmi dibuka dengan momen spesial di Pro Billiard Center, iNews Tower, Senin (24/11/2025). Pembukaan turnamen ini dilakukan langsung oleh Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, didampingi oleh putranya Warren Tanoesoedibjo dan menantunya, pebulutangkis ternama Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Ketiganya hadir untuk menandai dimulainya kompetisi yang mempertemukan antar unit bisnis di lingkungan MNC Group. Acara ini merupakan rangkaian dari perayaan menyambut HUT ke-36 MNC Group, bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antarkaryawan.

1. Liliana, Kevin, dan Warren Beraksi di Meja Biliar

Pembukaan turnamen biliar tersebut ditandai secara simbolis dengan ketiganya melakukan break pertama. Setelah melakukan break simbolis, Liliana, Warren, dan Kevin Sanjaya terlihat asyik melanjutkan permainan mereka.

Liliana Tanoesoedibjo sesekali menunjukkan kelihaiannya di atas meja biliar, disusul Kevin Sanjaya dan Warren yang juga turut unjuk kebolehan. Turnamen biliar kali ini diikuti oleh 27 tim peserta dan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu 26 November 2025 mendatang.

Ada dua nomor yang dipertandingkan, yakni nomor 8-ball (ganda) pada hari pertama, dan 9-ball (tunggal) pada Selasa 25 November 2025, sementara laga semifinal dan final akan dimainkan pada hari terakhir.

Liliana Tanoesoedibjo, Warren, hingga Kevin Sanjaya buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
Liliana Tanoesoedibjo, Warren, hingga Kevin Sanjaya buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025

2. Biliar Jadi Penutup Rangkaian Kompetisi Olahraga MNC

Cabang olahraga (cabor) biliar ini menjadi cabor terakhir yang dimainkan dalam rangkaian MNC Sports Competition 2025. Sebelumnya, tiga cabor lainnya, yaitu tenis meja, bulutangkis, dan basket, sudah rampung digelar dan juaranya telah diketahui.

 

Halaman:
1 2
