HOME SPORTS SPORT LAIN

LPJ Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |14:13 WIB
LPJ Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
Rakornas POBSI 2025 berjalan lancar begitu LPJ dari Pengurus Besar diterima hadirin (Foto: Okezone/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA – Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Pengurus Besar POBSI (PB POBSI) resmi diterima oleh semua peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Agenda pun selesai dengan efektif.

Rakernas POBSI kali ini berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (27/11/2025). Agenda ini dihadiri oleh hampir seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI sehingga dimulai tepat waktu.

Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, hadir langsung untuk memimpin jalannya rapat tersebut. Rakernas diawali dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengurus besar pada 2025.

1. Diterima dengan Baik

Menurut pengamatan Okezone di lokasi, LPJ kegiatan PB POBSI 2025 diterima dengan baik oleh kuorum. Para pengurus provinsi yang hadir mengapresiasi kinerja PB POBSI.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan program kerja (proker) yang terdiri dari tiga kategori, yakni proker organisasi, proker bidang pembinaan dan prestasi (binpres), serta proker umum. Setelah pemaparan itu, para peserta rapat mengajukan tanggapan serta usulan.

Hary meyakini usulan serta keputusan yang dibuat dalam rapat kali ini berdasarkan niat untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia. Ia juga berharap, rakernas ini melahirkan kompetisi biliar yang lebih variatif di Indonesia.

“Dan juga tadi kami menampung usulan dari kawan-kawan Pengprov (Pengurus Provinsi) terkait apa yang akan dilakukan lagi,” papar Hary Tanoe.

 

