HOME SPORTS SPORT LAIN

WPA Sambut Indonesia International Open 2025 dengan Antusias

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |22:11 WIB
WPA Sambut Indonesia International Open 2025 dengan Antusias
Perwakilan WPA, Melvin Chia, menyambut gelaran Indonesia International Open 2025 dengan antusias (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Perwakilan Federasi World Pool-Billiard Association (WPA), Melvin Chia, menyambut Indonesia International Open 2025 yang akan digelar di Pro Billiard Center (PBC), pada 12-19 Juli 2025 dengan antusias. Ajang itu diikuti 128 pebiliar dari 20 negara yang sudah terkonfirmasi.

Indonesia International Open 2025 akan memperebutkan total hadiah USD235 ribu atau sekira Rp3,8 miliar dengan jumlah kategori yang bertambah dari sebelumnya. Turnamen ini akan menyuguhkan persaingan ketat dalam tiga kategori utama: Men’s 10 Ball Open, Women’s 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open. 

Kualifikasi Indonesia International Open 2025 di Pro Billiar Center (Foto: Okezone/Andri Bagus)
Kualifikasi Indonesia International Open 2025 di Pro Billiar Center (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Nantinya, turnamen ini akan diikuti atlet-atlet biliar ternama seperti Alexander Kazakis (Yunani) peringkat 1 WPA saat ini. Ia diikuti pesaing ketatnya Denis Grabe (Estonia) yang menempel di peringkat ke 2 WPA salah satu pemain top Eropa.

1. Meningkatkan Kualitas

Melvin mengatakan ajang itu sangat bagus untuk meningkatkan kualitas atlet-atlet biliar Indonesia karena akan melawan atlet-atlet kelas dunia. Kehadiran Indonesia International Open 2025 juga sebagai tanda berkembangnya olahraha biliar di tanah air.

"Ini taraf dunia. Ada peluang atlet lokal dapat pengalaman dengan berbagai bersama atlet label atas dan profesional," kata Melvin kepada Okezone, Kamis (10/7/2025).

"Harus lebih banyak turnamen besar diselenggarakan di Indonesia. Turnamen ini juga harus dilanjutkan tahun-tahun akan datang," tambahnya.

 

