HOME SPORTS SPORT LAIN

MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:34 WIB
MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025
Pertandingan biliar di MNC Sport Competition 2025 rampung digelar. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Televisi Network dan MNC University sukses sabet gelar juara di cabang olahraga biliar MNC Sports Competition 2025. Hasil manis itu diraih dalam laga yang berlangsung di Pro Biliard Center, iNews Tower, Jakarta Pusat.

Ya, selesai sudah turnamen biliar bertajuk MNC Sports Competition 2025 yang berlangsung di Pro Biliard Center, iNews Tower, Jakarta Pusat. Ada banyak cabor yang dipertandingkan di MNC Sports Competition 2025.

1. MNC Televisi Network dan MNC University Rebut Gelar Juara

MNC Televisi Network merebut gelar juara pada nomor 8Ball Single lewat karyawannya yang bernama Rheyenzo. Dia tampil memukau di atas meja biliar menghadapi lawannya, yakni FTA C.

Rheyenzo sama sekali tidak memberikan poin kepada lawannya. Alhasil, dia membawa MNC Televisi Network merebut podium tertinggi dengan skor akhir 3-0.

Sementara MNC University merebut gelar juara pada nomor 9Ball Double. Gelar juara itu direbut oleh duet Juan Saor Rino Hutapea-Marco Tipawael usai mengalahkan tim MNC Asuransi.

Juan-Marco sempat mendapat tekanan dalam laga penentu. Namun untungnya, mereka berhasil keluar dari tekanan dan berhasil menutup laga dengan kemenangan 3-1 atas skuad MNC Asuransi.

 

Halaman:
1 2
