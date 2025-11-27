Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |07:18 WIB
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA - MNC Televisi Network dan MNC University berhasil mengukuhkan diri sebagai juara dalam turnamen biliar bertajuk MNC Sports Competition 2025. Setelah berlaga sengit di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Senin 24 November hingga Rabu 26 November 2025, kedua juara tersebut kompak menyampaikan harapan agar hadiah kompetisi ditingkatkan pada penyelenggaraan berikutnya.

MNC Televisi Network merebut gelar juara pada nomor 8Ball Single lewat karyawannya yang bernama Rheyenzo. Kepastian gelar itu didapat usai Rhey mengalahkan lawannya dari FTA C dengan skor telak 3-0.

“Untuk persiapan sebenarnya cuma hobi doang, memang sering main sih. Jadi dibawa fun doang di permainannya,” kata Rhey kepada Okezone, Kamis (27/11/2025).

Lebih lanjut, Rhey berharap hadiah yang diberikan bisa lebih besar. Jika hadiah yang ditawarkan lebih besar, menurutnya para peserta akan lebih bersemangat dalam bertanding.

1. Juara 8Ball Single dan Harapan Peningkatan Anggaran

“Harapan semoga tahun depan masih ada, sama mudah-mudahan budget-nya ditinggiin biar semakin semangat kita,” ujar Rhey.

Juara turnamen biliar MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Juara turnamen biliar MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Hal senada juga diungkapkan oleh skuad MNC University yang merebut gelar juara pada nomor 9Ball Double. Adapun gelar tersebut dipersembahkan oleh duet Juan Saor Rino Hutapea-Marco Tipawael usai mengalahkan tim MNC Asuransi dengan skor akhir 3-1.

“Kalau dibilang hadiahnya lebih lagi, ya harapan semua orang itu. Cuma untuk ke depannya semoga lebih baik lagi, kita mahasiswa juga semoga bisa latihan lebih giat lagi. Semoga ke depan kita juara lagi,” ujar Marco.

 

