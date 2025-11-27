Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, mengusung misi mulia untuk membawa biliar Indonesia mendunia. Ia berharap Rapat Kerja Nasional (Rakernas) POBSI 2025 yang baru selesai terlaksana dapat menjadi titik awal permulaan bagi para atlet Indonesia untuk bersaing di kancah global.

Rakernas POBSI kali ini berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11/2025), dan dihadiri hampir seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI.

Hary Tanoesoedibjo hadir langsung untuk memimpin jalannya rapat tersebut. Hary menjelaskan, agenda Rakernas kali ini dimulai dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari PB POBSI, kemudian dilanjutkan dengan rencana kerja, hingga sinkronisasi program.

1. Menduniakan Biliar Lewat Kompetisi Variatif

Sebagai pemimpin, Hary juga menampung usulan dari berbagai Pengurus Provinsi (Pengprov) di bawah naungan PB POBSI. Dia berharap, berbagai usulan ini bisa menjadi tolok ukur kemajuan biliar Indonesia.

Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

"Kami menampung usulan dari kawan-kawan Pengprov (Pengurus Provinsi) terkait apa yang akan dilakukan lagi. Tetapi pada prinsipnya, biliar harus lebih maju lagi ke depan, lebih banyak kompetisi internasional, nasional, kejuaraan daerah, kejuaraan berdasarkan usia. Intinya kompetisi itu akan membuat para atlet kita lebih semangat," kata Hary di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11/2025).