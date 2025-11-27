Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |13:10 WIB
Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia
Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo di Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, mengusung misi mulia untuk membawa biliar Indonesia mendunia. Ia berharap Rapat Kerja Nasional (Rakernas) POBSI 2025 yang baru selesai terlaksana dapat menjadi titik awal permulaan bagi para atlet Indonesia untuk bersaing di kancah global.

Rakernas POBSI kali ini berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11/2025), dan dihadiri hampir seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI.

Hary Tanoesoedibjo hadir langsung untuk memimpin jalannya rapat tersebut. Hary menjelaskan, agenda Rakernas kali ini dimulai dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari PB POBSI, kemudian dilanjutkan dengan rencana kerja, hingga sinkronisasi program.

1. Menduniakan Biliar Lewat Kompetisi Variatif

Sebagai pemimpin, Hary juga menampung usulan dari berbagai Pengurus Provinsi (Pengprov) di bawah naungan PB POBSI. Dia berharap, berbagai usulan ini bisa menjadi tolok ukur kemajuan biliar Indonesia.

Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
Rakernas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

"Kami menampung usulan dari kawan-kawan Pengprov (Pengurus Provinsi) terkait apa yang akan dilakukan lagi. Tetapi pada prinsipnya, biliar harus lebih maju lagi ke depan, lebih banyak kompetisi internasional, nasional, kejuaraan daerah, kejuaraan berdasarkan usia. Intinya kompetisi itu akan membuat para atlet kita lebih semangat," kata Hary di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186227/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-Wsm3_large.jpg
Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186158/juara_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025-XrUf_large.jpg
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3186103/pertandingan_biliar_di_mnc_sport_competition_2025_rampung_digelar-0ide_large.jpg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185614/dihadiri_liliana_tanoesoedibjo_warren_tanoesoedibjo_hingga_kevin_sanjaya_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025_resmi_dibuka-Uyj6_large.jpg
Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185555/atlet_putri_timnas_biliar_indonesia_bersama_ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-6FKL_large.jpg
Atlet Putri Timnas Biliar Indonesia Jadikan Kejurnas POBSI 2025 Ajang Pemanasan Menuju SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185549/kejurnas_pobsi_2025-ayJc_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Atlet Biliar Indonesia, POBSI Tekankan Sport Science dan Konsentrasi di Kejurnas 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement