Marc Marquez Bicara Bedanya Motor Honda dan Ducati dalam 1 Putaran

Marc Marquez bicara perbedaan kunci antara motor Honda dan Ducati dalam satu putaran (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez bicara perbedaan kunci antara motor Honda dan Ducati dalam satu putaran. Ia menyinggung soal manuver di tikungan.

Kolaborasi Honda dan Marquez sudah membuahkan enam titel juara dunia MotoGP pada kurun 2013-2019. Namun, keterpurukan sejak 2020, memaksa pria asal Spanyol itu mengakhiri kerja samanya pada 2023.

1. Ducati

Marc Marquez (Repsol Honda) melaju di Sirkuit Internasional Chang untuk balapan MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Marquez lantas memilih hengkang ke Gresini Racing, tim independen yang menggunakan motor Ducati pada MotoGP 2024. Setelah semusim, pria berusia 32 tahun itu lantas naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo.

Kendati menggunakan motor berbeda, Marquez nyatanya tetap bisa tampil kompetitif. Ia sempat kesulitan di awal-awal MotoGP 2024, tetapi sanggup meraih tiga kemenangan sepanjang musim lalu.

2. Tikungan

Lantas, apa bedanya motor Honda dan Ducati? Menurut Marquez, kedua kuda besi tersebut memiliki perbedaan besar terutama saat di tikungan.

“Keluar dari tikungan, itu (keunggulan) Ducati. Itu adalah caranya mencetak waktu (yang bagus). Di Honda, (keunggulannya) bagian awal tikungan,” papar Marquez, melansir dari Crash, Senin (21/4/2025).