Toni Elias: Marc Marquez Gunakan Alex Marquez untuk Bikin Jalan Lebih Mulus di MotoGP 2025

PEMBALAP motocross asal Spanyol, Toni Elias, soroti kedekatan pembalap kakak-beradik di MotoGP 2025, yakni Marc Marquez dengan Alex Marquez. Menurutnya, hubungan yang sangat dekat ini memberi keuntungan juga untuk Marc Marquez.

Pasalnya, Marc Marquez kerap gunakan Alex untuk bikin jalannya lebih mulus di MotoGP 2025. Alex juga turut jadi momok merepotkan bagi para rival Marc Marquez pada musim ini.

1. Kerap Kompak Naik Podium Bersama

Marc Marquez dan Alex Marquez memang kerap naik podium bersama di MotoGP 2025. Mereka sudah melakukannya sejak seri perdana MotoGP 2025 yang digelar di Thailand. Marc Marquez finis di urutan pertama, sementara Alex di posisi 2 pada sprint race dan juga balapan utama.

Lalu, pada MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez dan Alex finis posisi 1 dan 2. Hal itu terjadi di sprint race dan juga balapan utama.

Berlanjut pada MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez dan Alex Marquez finis posisi 1 dan 2 di sprint race. Sayangnya, di balapan utama, Marc Marquez gagal finis. Tetapi, Alex bisa menempati posisi 2 lagi.

Pada MotoGP Qatar 2025, gantian, Marc Marquez sapu bersih kemenangan di sprint race dan juga balapan utama. Tetapi, Alex finis kedua di sprint race, sayangnya tercecer di balapan utama dengan hanya finis di urutan keenam.