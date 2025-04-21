Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Spanyol 2025 Akhir Pekan Ini: Francesco Bagnaia Berjaya di Kandang Marc Marquez?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |06:25 WIB
Jadwal MotoGP Spanyol 2025 Akhir Pekan Ini: Francesco Bagnaia Berjaya di Kandang Marc Marquez?
Simak jadwal MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan ini di Sirkuit Jerez-Angel Nieto (Foto: MotoGP)




JADWAL MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan ini akan dibahas Okezone. Akankah ini waktunya Francesco Bagnaia berjaya di kandang Marc Marquez?

Seri keempat MotoGP 2025 sudah rampung digelar di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, dua pekan lalu. Marquez keluar sebagai pemenang balapan MotoGP Qatar 2025 tersebut.

1. Eropa

Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)
Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Itu merupakan kemenangan ketiga bagi sang pembalap dalam empat seri awal. Ia hanya gagal menjadi yang terdepan pada MotoGP Amerika Serikat 2025 pada akhir Maret.

Setelah empat fly away races, untuk pertama kalinya musim ini MotoGP 2025 akan menyambangi Eropa. Rentetan balapan di Benua Biru diawali dengan MotoGP Spanyol 2025 yang merupakan seri kelima.

2. Manis dan Buruk

Balapan tersebut akan digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, pada 25-27 April 2025 atau pekan ini. Para pembalap memiliki waktu persiapan dua pekan sejak seri terakhir di Qatar.

Untuk Marquez sendiri, Sirkuit Jerez membawa kenangan manis dan buruk. Salah satu momen yang membuatnya berada di titik nadir terjadi di lintasan ini yaitu patah tulang humerus di lengan kanan pada Juli 2020.

 

