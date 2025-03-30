Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco Layak Jadi Pembalap Tim Pabrikan Honda HRC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |02:13 WIB
Johann Zarco Layak Jadi Pembalap Tim Pabrikan Honda HRC
Johann Zarco disebut layak jadi pembalap tim pabrikan Honda HRC Castrol pada MotoGP 2026 (Foto: X/@lcr_team)
A
A
A

AUSTIN – Johann Zarco disebut layak jadi pembalap tim pabrikan Honda HRC Castrol pada MotoGP 2026. Saat ini, ia diketahui membalap untuk tim satelit LCR Honda.

Zarco terikat kontrak dengan tim milik Lucio Cecchinello tersebut selama dua musim untuk MotoGP 2024 dan 2025. Kendati begitu, ia terbukti jadi penunggang motor Honda RC213V dengan prestasi terbaik.

1. Terbaik

Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)
Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)

Musim lalu, Zarco menjadi pembalap Honda dengan finis terbaik di klasemen. Jojo -sapaan akrabnya- duduk di posisi 17 dengan 55 poin di klasemen MotoGP 2024.

Pria asal Prancis itu bahkan dua kali finis di posisi 10 besar pada balapan utama musim lalu. Zarco membuktikan kualitasnya sebagai pembalap jempolan yang berpengalaman.

2. Tim Pabrikan

Kehebatan Zarco semakin terlihat pada MotoGP 2025. Ia mampu finis ketiga pada kualifikasi MotoGP Argentina 2025, posisi tertinggi Honda sejak ditinggal Marc Marquez pada 2023.

Lalu, Zarco mengakhiri seri kedua MotoGP 2025 itu di urutan enam. Hal tersebut menunjukkan pembalap berusia 34 tahun tersebut layak promosi ke tim pabrikan Honda HRC.

 

Halaman:
1 2
