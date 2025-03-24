Johann Zarco Percaya Diri Tatap MotoGP Amerika Serikat 2025, Segera Bawa Honda Bangkit?

JOHANN Zarco percaya diri tatap MotoGP Amerika Serikat 2025. Akankah dirinya segera membawa Honda bangkit dari keterpurukan?

Ya, pembalap LCR Honda, Johann Zarco, optimistis menatap balapan seri ketiga musim ini yang bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2025. Hal itu tak luput dari hasil yang didapat Honda pada seri balapan MotoGP Argentina 2025.

1. Hasil Manis

Ya, Honda meraih hasil yang cukup manis di seri balapan MotoGP Argentina 2025. Tim pabrikan asal Jepang itu berhasil menempatkan tiga pembalapnya finis di sesi balapan utama. Zarco finis posisi enam, Joan Mir kesembilan, dan Luca Marini di urutan 10.

Keberhasilan tiga pembalap itu finis 10 besar sekaligus membawa Honda naik ke peringkat dua pada klasemen konstruktor. Mereka mengoleksi 26 poin, unggul empat angka atas Aprilia dan KTM.

2. Reaksi Zarco

Zarco mengaku senang karena Honda bisa meraih hasil manis di Argentina. Pembalap asal Prancis itu juga senang karena bisa berduel dengan pembalap kuat di papan atas.

"Akhir pekan ini sungguh luar biasa, hampir seperti mimpi, sejak lap pertama hari Jumat hingga balapan hari Minggu. Rasanya sangat menyenangkan bisa bertarung dengan para pembalap top,” kata Zarco, dilansir dari situs MotoGP, Senin (24/3/2025).