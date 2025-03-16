Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Motor Honda Terus Berkembang, Johann Zarco Pede Hadapi MotoGP Argentina 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |01:00 WIB
Motor Honda Terus Berkembang, Johann Zarco <i>Pede</i> Hadapi MotoGP Argentina 2025
Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco. (Instagram/johannzarco)
A
A
A

TERMAS DE RIO HONDO - Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco percaya diri menatap balapan MotoGP Argentina 2025. Zarco merasa motor Honda terus berkembang sehingga membuat dirinya optimis mengincar podium, baik saat sprint race maupun balapan utama MotoGP Argentina 2025.

1. Raih Hasil Manis

Johann Zarco mengawali seri balapan di Argentina hampir sempurna. Pembalap asal Prancis itu sukses menjadi runner up di sesi latihan bebas pertama (FP1), dan ketujuh di sesi practice MotoGP Argentina 2025.

Waktu putaran yang positif di Autodromo Termas de Rio Hondo membawa Zarco lolos langsung ke Q2. Dia mengakui, ada peningkatan yang dibuat oleh motor Honda RC213V yang ditungganginya.

"Sore harinya lebih sulit karena ada beberapa rekan yang terlalu cepat. Meski begitu, waktu putaran lebih dari sekadar mengonfirmasi peningkatan kami secara keseluruhan," ujar Zarco dikutip dari Speedweek, Mingg (16/3/2025).

"Saya pikir adalah mungkin untuk menciptakan posisi awal yang sangat baik di Q2. Saya juga ingin mendapatkan keuntungan dari para pembalap terbaik di babak kualifikasi," tambahnya.

Johann Zarco
Johann Zarco

2. Sempat Kaget

Zarco sendiri mengaku sangat terkejut dengan catatan waktu yang ditorehkan olehnya. Apalagi, dia mampu bersaing dengan para pembalap Ducati seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Pembalap berusia 34 tahun itupun siap untuk mengeluarkan kemampuan terbaik saat balapan berlangsung. Semua itu demi podium di Sprint Race dan balapan utama MotoGP Argentina 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement