Motor Honda Terus Berkembang, Johann Zarco Pede Hadapi MotoGP Argentina 2025

TERMAS DE RIO HONDO - Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco percaya diri menatap balapan MotoGP Argentina 2025. Zarco merasa motor Honda terus berkembang sehingga membuat dirinya optimis mengincar podium, baik saat sprint race maupun balapan utama MotoGP Argentina 2025.

1. Raih Hasil Manis

Johann Zarco mengawali seri balapan di Argentina hampir sempurna. Pembalap asal Prancis itu sukses menjadi runner up di sesi latihan bebas pertama (FP1), dan ketujuh di sesi practice MotoGP Argentina 2025.

Waktu putaran yang positif di Autodromo Termas de Rio Hondo membawa Zarco lolos langsung ke Q2. Dia mengakui, ada peningkatan yang dibuat oleh motor Honda RC213V yang ditungganginya.

"Sore harinya lebih sulit karena ada beberapa rekan yang terlalu cepat. Meski begitu, waktu putaran lebih dari sekadar mengonfirmasi peningkatan kami secara keseluruhan," ujar Zarco dikutip dari Speedweek, Mingg (16/3/2025).

"Saya pikir adalah mungkin untuk menciptakan posisi awal yang sangat baik di Q2. Saya juga ingin mendapatkan keuntungan dari para pembalap terbaik di babak kualifikasi," tambahnya.

2. Sempat Kaget

Zarco sendiri mengaku sangat terkejut dengan catatan waktu yang ditorehkan olehnya. Apalagi, dia mampu bersaing dengan para pembalap Ducati seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Pembalap berusia 34 tahun itupun siap untuk mengeluarkan kemampuan terbaik saat balapan berlangsung. Semua itu demi podium di Sprint Race dan balapan utama MotoGP Argentina 2025.