HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Amerika Serikat 2025: Marc Marquez Asapi Adiknya, Francesco Bagnaia Posisi 5

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |22:52 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Amerika Serikat 2025: Marc Marquez Asapi Adiknya, Francesco Bagnaia Posisi 5
Marc Marquez menjadi pembalap tercepat di FP2 MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
AUSTIN – Hasil latihan bebas 2 (FP2) MotoGP Amerika Serikat 2025 sudah diketahui. Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat dengan 2 menit 02,113 detik di Sirkuit COTA, Austin, Texas, Sabtu (29/3/2025) malam WIB.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Alex Marquez dan Maverick Vinales. Sementara itu, Francesco Bagnaia ada di urutan lima!

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Jalannya Sesi

Para rider memasuki lintasan COTA untuk mencatat waktu terbaiknya. Marquez mengukir catatan waktu tercepat 2 menit 4,614 detik pada awal sesi.

Namun catatan waktu itu tak bertahan lama. Rider Repsol Honda, Joan Mir sukses meruntuhkan catatan waktu Marquez dengan catatan 2 menit 3,491 detik. 

Baby Alien kembali berhasil merebut posisi pertama dengan mencatat waktu 2 menit 2,552 detik. Marquez dibuntuti oleh Mir, dan Fabio Di Giannantonio. 

Marquez terlihat masih cukup nyaman memimpin sesi FP2. Terlihat para rider lainnya cukup kesulitan untuk meruntuhkan catatan waktu yang dimiliki Baby Alien.

Sementara di sisi lain, Francesco Bagnaia harus berjuang keras menemukan waktu terbaiknya. Tandem Marquez itu terkunci di posisi 10.

Kembali ke papan atas, Repsol Honda membuat kejutan. Pasalnya Luca Marini berhasil merangsek ke posisi tiga, tepat di belakang Mir dan Marquez.

 

