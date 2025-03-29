Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ungkap Tantangan Berat Jelang Hari Kedua MotoGP Amerika Serikat 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |20:37 WIB
Marc Marquez Ungkap Tantangan Berat Jelang Hari Kedua MotoGP Amerika Serikat 2025
Marc Marquez yakin akan ada tantangan berat di hari kedua MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

AUSTIN – Marc Marquez yakin akan ada tantangan berat di hari kedua MotoGP Amerika Serikat 2025, Sabtu (29/3/2025) malam WIB. Cuaca tidak menentu pada hari pertama membuat semua bisa terjadi.

Latihan bebas 1 (FP1) terganggu hujan yang mengguyur Sirkuit COTA, Austin, Texas, Jumat 28 Maret 2025 malam WIB. Alhasil, tim tak bisa maksimal dalam mengumpulkan data serta mencari setelan terbaik.

1. Tantangan

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Sementara, hari kedua atau Sabtu (29/3/2025) malam WIB, diprediksi akan cerah. Situasi ini jelas menyulitkan bagi tim dan pembalap sehingga menjadi tantangan tersendiri.

Sebab, mereka hanya punya kesempatan mencari data serta setelan terbaik selama 30 menit pada FP2. Setelah itu, pembalap harus langsung tampil di kualifikasi dan Sprint Race.

2. Dimulai Hari Ini

Bagi Marquez, MotoGP Amerika Serikat 2025 yang sesungguhnya baru dimulai hari ini. Ia berharap waktu 30 menit itu cukup untuk memahami situasi serta ban yang cocok.

“Hari ini segalanya jadi lebih ketat dan dekat karena kemarin kondisinya sulit. Pekan balapan dimulai hari ini,” tegas Marquez, melansir dari Crash, Sabtu (29/3/2025).

 

Halaman:
1 2
