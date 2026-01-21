Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Rian Sukmawan, Pebulutangkis Indonesia yang Meninggal dalam Kesendirian

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |04:01 WIB
Kisah Sedih Rian Sukmawan, Pebulutangkis Indonesia yang Meninggal dalam Kesendirian
Mantan pebulutangkis Indonesia, Rian Sukmawan. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

DUNIA bulu tangkis Indonesia pernah dirundung duka mendalam saat salah satu putra terbaiknya, Rian Sukmawan, mengembuskan napas terakhir. Atlet kelahiran Semarang, 21 November 1985 ini tutup usia pada Sabtu malam, 27 Februari 2016.

Kabar kepergiannya yang mendadak di kampung halamannya, Semarang, menyisakan kesedihan luar biasa bagi keluarga besar PB Djarum serta para pecinta tepok bulu di Tanah Air.

Melalui akun Twitter resminya, PB Djarum, klub yang membesarkan namanya, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kepergian Rian terasa begitu tragis karena ia diketahui meninggal dunia dalam kesendirian.

"Segenap keluarga besar PB Djarum menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya salah satu putra terbaik, Rian Sukmawan," tulis akun tersebut pada Minggu Februari 2016 silam.

1. Jejak Prestasi

Semasa aktif di lapangan, Rian Sukmawan dikenal sebagai salah satu spesialis ganda putra yang tangguh. Puncak kariernya tercatat saat ia berpasangan dengan Yonathan Suryatama Dasuki.

Rian Sukmawan
Rian Sukmawan

Pasangan ini sempat menduduki peringkat 14 dunia pada tahun 2010. Berbagai prestasi gemilang pun berhasil mereka torehkan, termasuk gelar juara Yonex Dutch Open 2007 dan posisi runner-up di ajang Indonesia Grand Prix Gold 2010.

Berdasarkan data BWF, Rian adalah pemain yang sangat produktif dengan total 211 pertandingan di sektor ganda putra, di mana 131 di antaranya berakhir dengan kemenangan. Selain sukses bersama Yonathan, Rian tercatat pernah berpasangan dengan nama-nama besar lainnya seperti Markis Kido, Eng Hian, Rendra Wijaya, Ade Lukas, hingga Yoga Ukikasah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196270/tania_oktaviani_kusumah-V39m_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Tania Oktaviani, Eks Bintang Ganda PBSI yang Kini Temukan Bahagia di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196226/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-wjTq_large.jpg
Kisah Santun Kim Astrup/Anders Rasmussen, Hilangkan Ketengilan demi Hormati Ahsan/Hendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/40/3196033/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BM2Q_large.jpeg
Kisah Dramatis Dejan/Bernadine: Berawal dari Ancaman Cerai Pelatih, Kini Menembus Level Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/40/3195939/ihsan_maulana_mustofa-XPWD_large.jpg
Kisah Ihsan Maulana Mustofa, Rekan 1 Angkatan Jonatan Christie dan Anthony Ginting yang Kini Jadi Asisten Pelatih di Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195781/simak_kisah_heroik_greysia_polii_yang_mencetak_sejarah_di_olimpiade_meski_sempat_bikin_aib_pada_ajang_yang_sama-JjwX_large.jpeg
Kisah Heroik Greysia Polii, Pebulu Tangkis Cantik Indonesia yang Cetak Sejarah di Olimpiade Usai Bikin Aib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/40/3195558/pramudya_kusumawardana-l0dm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Pramudya Kusumawardana, Sempat Panik Usai Tak Sengaja Hajar Wajah Hendra Setiawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement