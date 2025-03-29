Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Jelaskan Penyebab Kecelakaan di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |18:17 WIB
Marc Marquez Jelaskan Penyebab Kecelakaan di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025
Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan cukup parah di latihan bebas 1 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

AUSTIN – Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan cukup parah di latihan bebas 1 (FP1) MotoGP Amerika Serikat 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu lalu menjelaskan penyebabnya.

FP1 diketahui berlangsung dalam kondisi basah. Sebab, Sirkuit COTA di Austin, Texas, diguyur hujan beberapa jam sebelum sesi latihan untuk semua kelas.

1. Tikungan Dua

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Walau begitu, Marquez bisa langsung melesat di kesempatan pertama saat FP1. Ia memuncaki klasemen catatan waktu saat sesi berjalan 15 menit.

Kemudian, Marquez terlempar dari motornya saat berusaha melewati tikungan 2 Sirkuit COTA. Beruntung, The Ant from Cervera tidak mengalami cedera dan bisa langsung kembali ke garasi.

2. Kesalahan

Itu merupakan kecelakaan pertama yang dialami Marquez bersama tim Ducati Lenovo. Ia mengakui, insiden itu berawal dari kesalahannya.

“(Itu) adalah kesalahan saya karena itu bukan waktunya melakukan kesalahan seperti ini di FP1,” papar Marquez, mengutip dari Crash, Sabtu (29/3/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement