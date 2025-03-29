Marc Marquez Jelaskan Penyebab Kecelakaan di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025

Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan cukup parah di latihan bebas 1 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

AUSTIN – Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan cukup parah di latihan bebas 1 (FP1) MotoGP Amerika Serikat 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu lalu menjelaskan penyebabnya.

FP1 diketahui berlangsung dalam kondisi basah. Sebab, Sirkuit COTA di Austin, Texas, diguyur hujan beberapa jam sebelum sesi latihan untuk semua kelas.

1. Tikungan Dua

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Walau begitu, Marquez bisa langsung melesat di kesempatan pertama saat FP1. Ia memuncaki klasemen catatan waktu saat sesi berjalan 15 menit.

Kemudian, Marquez terlempar dari motornya saat berusaha melewati tikungan 2 Sirkuit COTA. Beruntung, The Ant from Cervera tidak mengalami cedera dan bisa langsung kembali ke garasi.

2. Kesalahan

Itu merupakan kecelakaan pertama yang dialami Marquez bersama tim Ducati Lenovo. Ia mengakui, insiden itu berawal dari kesalahannya.

“(Itu) adalah kesalahan saya karena itu bukan waktunya melakukan kesalahan seperti ini di FP1,” papar Marquez, mengutip dari Crash, Sabtu (29/3/2025).