Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2025: Marc Marquez Cetak Hattrick?

AUSTIN – Jadwal siaran langsung Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2025 akan dibahas Okezone. Sesi ini akan dihelat di Sirkuit COTA, Austin, Texas, pada Minggu 30 Maret 2025 pukul 03.00 WIB.

Pekan balapan MotoGP Amerika Serikat 2025 sudah resmi dimulai sejak Jumat 28 Maret malam WIB. Kini, seri ketiga MotoGP 2025 itu akan memasuki hari kedua pada Sabtu (29/3/2025).

1. Kualifikasi + Sprint Race

Seperti biasa, hari kedua akan sangat padat untuk MotoGP. Sebab, ada satu sesi latihan bebas 2 dan juga kualifikasi serta Sprint Race.

FP2 dijadwalkan berlangsung sekira pukul 22.10-22.40 WIB. Setelah itu, akan langsung digelar kualifikasi mulai pukul 22.50 WIB hingga 23.30 WIB, untuk menentukan susunan grid di Sprint Race dan balapan.

2. Marc Marquez

Di hari pertama, Marc Marquez cukup kesulitan terutama pada FP1. Hujan yang mengguyur trek sejak beberapa jam sebelumnya, membuat lintasan dalam keadaan basah.

Bahkan, Marquez sempat terjatuh di tikungan dua saat FP1. Itu merupakan kecelakaan pertamanya sejak membela tim Ducati Lenovo pada awal MotoGP 2025.