Penyebab Anthony Ginting Mundur dari Indonesia Masters 2026: Pinggang Tidak Bisa Memutar

JAKARTA – Anthony Sinisuka Ginting memilih mundur dari Indonesia Masters 2026 Super 500. Pelatih Indra Wijaya mengungkap penyebab anak asuhnya memutuskan tidak berlaga.

Anthony sejatinya dijadwalkan turun di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026) sekira pukul 14.30 WIB untuk memperebutkan tiket ke perempatfinal. Ia akan berhadapan wakil Singapura, Jason Teh.

1. Di Luar Prediksi

Namun, pebulu tangkis andalan Indonesia itu tak kunjung memasuki arena. Panitia kemudian mengumumkan Anthony mundur dari pertandingan.

Indra mengungkapkan kondisi anak asuhnya memang tidak memungkinkan untuk bertanding. Keputusan ini diambil di menit-menit terakhir sebelum Anthony berlaga.

"Sangat disayangkan karena keadaan ini di luar prediksi. Kami sempat tahan sampai tadi pemanasan, ternyata tidak bisa,” kata Indra kepada awak media, termasuk Okezone, Kamis (22/1/2026).

“Ini last minute (menit terakhir). Saya sudah bicara dengan Anthony dan dokter, kami sudah sepakat," imbuh pria berusia 51 tahun itu.