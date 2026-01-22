Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Anthony Ginting Putuskan Mundur dari Indonesia Masters 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |15:05 WIB
Breaking News: Anthony Ginting Putuskan Mundur dari Indonesia Masters 2026
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari panggung Indonesia Masters 2026 setelah tunggal putra andalan tuan rumah, Anthony Sinisuka Ginting, dipastikan batal melanjutkan kiprahnya. Absennya Ginting membuat publik Istora kehilangan salah satu wakil terbaiknya tepat sebelum laga babak 16 besar dimulai.

Belum ada keterangan resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Tetapi dalam situs resmi, Anthony dinyatakan mundur.

1. Batal Hadapi Wakil Singapura

Seharusnya, Anthony akan berhadapan dengan wakil Singapura, Jason Teh, di babak 16 besar Indonesia Masters 2026 pada Kamis (22/1/2026).

Anthony sendiri harus berjuang dari babak kualifikasi di turnamen berlevel Super 500 ini.

2. Perjalanan dari Babak Kualifikasi

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat itu menang atas Kanthaphon Wangcharoen (Thailand) di babak kualifikasi dengan skor 21-12 dan 21-7.

Kemudian berhasil melibas wakil Belgia, Julien Carraggi, dalam pertarungan sengit tiga gim dengan skor 12-21, 21-15, dan 21-10 di babak 32 besar Indonesia Masters 2026.

(Rivan Nasri Rachman)

