Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Lisa Ayu, Resmi Dilamar Shohibul Fikri Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI

KISAH pebulu tangkis supercantik, Lisa Ayu Kusumawati, menarik diulas. Dia resmi dilamar sang kekasih yang juga seorang pebulu tangkis Indonesia, yakni Muhammad Shohibul Fikri.

Momen lamaran ini dilakukan Fikri tepat di hari ulang tahun Lisa. Kabar bahagia tersebut pun jadi sorotan karena Lisa juga diketahui baru saja resmi hengkang dari pelatnas PBSI.

1. Resmi Dilamar

Kabar bahagia soal Lisa yang dilamar Fikri diketahui dari unggahan di media sosial keduanya pada beberapa hari lalu. Tepatnya, di hari ulang tahun Lisa yang ke-26 tahun pada 15 Januari 2026, kejutan besar diberikan Fikri.

Dalam unggahan di akun Instagram Lisa, terlihat pasangan ini kompak mengenakan pakaian serba putih di hari spesial tersebut. Sebuah bucket bunga bertuliskan “happy birthday 26 tahun bby sayang” dan juga cincin diberikan Fikri kepada Lisa.

Kebahagiaan pun terpancar di wajah keduanya. Lisa pun memastikan menerima lamaran itu karena dalam unggahannya dituliskan, “I said yes,”.

Lisa dan Fikri memang diketahui sudah lama menjalin asmara. Keduanya kerapa mengunggah potret kala menghabiskan waktu bersama. Tak heran, kabar ini langsung ramai dibanjiri ucapan selamat dari rekan seprofesi.

“Selamat bro,” tulis pebulu tangkis Malaysia, Aaron Chia, di kolom komentar.

“Finally congrats gesss,” tulis eks ganda putri pelatnas PBSI, Febby Valencia.