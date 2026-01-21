Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Lisa Ayu, Resmi Dilamar Shohibul Fikri Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |15:47 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Lisa Ayu, Resmi Dilamar Shohibul Fikri Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI
Lisa Ayu Kusumawati dan Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: Instagram/@lisaayukw)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik, Lisa Ayu Kusumawati, menarik diulas. Dia resmi dilamar sang kekasih yang juga seorang pebulu tangkis Indonesia, yakni Muhammad Shohibul Fikri.

Momen lamaran ini dilakukan Fikri tepat di hari ulang tahun Lisa. Kabar bahagia tersebut pun jadi sorotan karena Lisa juga diketahui baru saja resmi hengkang dari pelatnas PBSI.

Lisa Ayu Kusumawati dan Muhammad Shohibul Fikri

1. Resmi Dilamar

Kabar bahagia soal Lisa yang dilamar Fikri diketahui dari unggahan di media sosial keduanya pada beberapa hari lalu. Tepatnya, di hari ulang tahun Lisa yang ke-26 tahun pada 15 Januari 2026, kejutan besar diberikan Fikri.

Dalam unggahan di akun Instagram Lisa, terlihat pasangan ini kompak mengenakan pakaian serba putih di hari spesial tersebut. Sebuah bucket bunga bertuliskan “happy birthday 26 tahun bby sayang” dan juga cincin diberikan Fikri kepada Lisa.

Kebahagiaan pun terpancar di wajah keduanya. Lisa pun memastikan menerima lamaran itu karena dalam unggahannya dituliskan, “I said yes,”.

Lisa dan Fikri memang diketahui sudah lama menjalin asmara. Keduanya kerapa mengunggah potret kala menghabiskan waktu bersama. Tak heran, kabar ini langsung ramai dibanjiri ucapan selamat dari rekan seprofesi.

“Selamat bro,” tulis pebulu tangkis Malaysia, Aaron Chia, di kolom komentar.

“Finally congrats gesss,” tulis eks ganda putri pelatnas PBSI, Febby Valencia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196476/rian_sukmawan-etAR_large.jpg
Kisah Sedih Rian Sukmawan, Pebulutangkis Indonesia yang Meninggal dalam Kesendirian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196270/tania_oktaviani_kusumah-V39m_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Tania Oktaviani, Eks Bintang Ganda PBSI yang Kini Temukan Bahagia di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196226/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-wjTq_large.jpg
Kisah Santun Kim Astrup/Anders Rasmussen, Hilangkan Ketengilan demi Hormati Ahsan/Hendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/40/3196033/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BM2Q_large.jpeg
Kisah Dramatis Dejan/Bernadine: Berawal dari Ancaman Cerai Pelatih, Kini Menembus Level Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/40/3195939/ihsan_maulana_mustofa-XPWD_large.jpg
Kisah Ihsan Maulana Mustofa, Rekan 1 Angkatan Jonatan Christie dan Anthony Ginting yang Kini Jadi Asisten Pelatih di Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195781/simak_kisah_heroik_greysia_polii_yang_mencetak_sejarah_di_olimpiade_meski_sempat_bikin_aib_pada_ajang_yang_sama-JjwX_large.jpeg
Kisah Heroik Greysia Polii, Pebulu Tangkis Cantik Indonesia yang Cetak Sejarah di Olimpiade Usai Bikin Aib
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement