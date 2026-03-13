Kisah Pebulu Tangkis Chico Aura Dwi Wardoyo, Resmi Dilantik Jadi TNI Usai Keluar Pelatnas PBSI

KISAH pebulu tangkis Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, menarik diulas. Dia resmi dilantik jadi Tentara Indonesia (TNI) usai keluar dari pelatnas PBSI.

Chico sudah tak huni pelatnas PBSI sejak pertengahan 2025. Pada awal tahun ini, kabar baru pun datang dalam karier Chico.

1. Dilantik Jadi TNI

Ya, kabar terbaru datang dari Chico Aura soal kiprahnya usai keluar dari pelatnas PBSI. Dia baru saja dilantik menjadi TNI.

Kabar ini diketahui dalam unggahan Chico di akun Instagram resminya, @chicowardoyo. Chico mengunggah ulang sejumlah foto dirinya tengah mengenakan seragam serbaputih khas perwira taruna atau perwira angkatan laut saat upacara kelulusan.

Momen spesial Chico itu dihadiri orang-orang penting dalam kehidupannya. Ada sang adik yang juga merupakan pebulu tangkis andalan Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan sang kakak, Chikitha Wardoyo.

Selain itu, tambatan hati Chico juga turut hadir. Ada potret manis dirinya bersama sang kekasih, Nadhila Nasya Iskandar. Chico pun mendapat hadiah bucket bunga.

Dengan dilantiknya menjadi polisi, Chico mengikuti jejak keluarganya yang juga berprofesi sebagai aparat negara. Ayah dan kakak Chico diketahui merupakan seorang polisi.