HOME SPORTS MOTOGP

Didiskualifikasi dari Seri Argentina, Ai Ogura Cari Pelampiasan di MotoGP Amerika Serikat 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |01:21 WIB
Didiskualifikasi dari Seri Argentina, Ai Ogura Cari Pelampiasan di MotoGP Amerika Serikat 2025
Ai Ogura mengalami nasib tidak mengenakkan karena didiskualifikasi dari MotoGP Argentina 2025 (Foto: Instagram/@aiogura79)
A
A
A

AUSTIN – Ai Ogura mengalami nasib tidak mengenakkan karena didiskualifikasi dari MotoGP Argentina 2025. Pembalap tim Trackhouse Racing itu akan mencari pelampiasan pada seri ketiga yakni MotoGP Amerika Serikat 2025 akhir pekan ini.

Pada seri perdana di MotoGP Thailand 2025, Ogura finis di posisi keempat dalam sprint race dan kelima di balapan utama. Sayang, pada GP Argentina, ia harus didiskualifikasi karena menggunakan perangkat lunak ECU yang tidak dihomologasi oleh FIM sehingga harus kehilangan posisi finis ke delapan.

1. Penampilan Terbaik

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Menghadapi GP Amerika Serikat, Ogura bertekad untuk memberikan penampilan terbaiknya. Terlebih ini merupakan perlombaan kandang bagi timnya yang akan memberikan motivasi tambahan demi finis di posisi terbaik.

"Senang rasanya ada di sini sebagai pembalap Trackhouse. Kami memiliki akhir pekan luar biasa di Thailand. Di Buriram memang lebih mudah ketimbang Argentina bagi saya," kata Ogura seperti dilansir dari GPOne, dikutip Sabtu (29/3/2025).

"Senang rasanya melihat bagaimana saya beradaptasi di MotoGP dan saya pikir memiliki sejumlah performa bagus. Ini balapan kandang bagi tim, saya akan memberikan seluruh kemampuan dan saya tak sabar melakoninya," lanjut pria asal Jepang itu.

2. Latihan

Untuk menghadapi balapan di Sirkuit COTA, Austin, Ogura mengaku latihan dengan motorcros. Ini membantunya meningkatkan kondisi fisik dan stamina yang dibutuhkan pada trek yang sangat berteknikal.

"Ini salah satu trek yang paling sulit bagi fisik seorang pembalap, tapi di Thailand dan Argentina juga begitu. Jadi kita lihat saja. Motorcross sangat berguna dalam persiapan untuk menghadapi kondisi ini," ucap Ogura.

 

Halaman:
1 2
