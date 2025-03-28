Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025: Franco Morbidelli Tercepat, Marc Marquez Posisi 3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |23:43 WIB
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025: Franco Morbidelli Tercepat, Marc Marquez Posisi 3
Franco Morbidelli tampil sebagai pembalap tercepat di latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

AUSTIN – Hasil latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025 sudah diketahui. Franco Morbidelli keluar sebagai pembalap tercepat dengan torehan waktu 2 menit 12,531 detik di Sirkuit COTA, Austin, Texas, Jumat (28/3/2025) malam WIB.

Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengungguli Jack Miller dan Marc Marquez. Sementara, Francesco Bagnaia ada di posisi enam.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Jalannya Sesi

Trek dalam keadaan basah setelah diguyur hujan tepat sebelum sesi latihan bebas (FP) untuk Moto3. Alhasil, tidak semua pembalap langsung keluar dari garasinya.

Walau begitu, Marquez unjuk gigi dalam kesempatan pertama. Ia mencetak waktu satu putaran terbaik 2 menit 22,009 detik dalam lima menit pertama latihan bebas.

Catatan itu waktu langsung digusur Miller beberapa menit kemudian. Rider tim Pramac Racing tersebut membukukan satu putaran terbaik 2 menit 20,775 detik.

Marquez lagi-lagi jadi yang tercepat dengan 2 menit 16,493 detik setelah seperempat jam. Namun, ia mengalami kecelakaan cukup hebat di tikungan dua, di putaran berikutnya. Situasi itu dimanfaatkan Franco Morbidelli untuk menjadi yang teratas dengan 2 menit 16,342 detik.

 

