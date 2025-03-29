Pedro Acosta Jawab Rumor Gabung VR46: Jangan Dengarkan Orang di Luar Tim!

Pedro Acosta akhirnya menjawab rumor soal bakal bergabung ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

AUSTIN – Pedro Acosta akhirnya menjawab rumor soal bakal bergabung ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team musim depan. Ia meminta agar jangan dengarkan suara-suara dari orang di luar timnya.

Rumor Acosta akan bergabung ke tim milik Valentino Rossi itu terus berhembus. Sebab, Red Bull KTM masih kepayahan di MotoGP 2025.

1. Finansial

Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)

Belum lagi, tim asal Austria itu sempat dilanda krisis finansial pada awal 2025. Restrukturisasi yang tengah dilakukan perusahaan induk, yakni Pierer Mobility, membuat komitmen mereka di MotoGP dipertanyakan.

KTM sudah membantah akan cabut dari MotoGP. Mereka akan tetap berkompetisi di ajang balap itu hingga setidaknya MotoGP 2026 sesuai kontrak dengan Dorna Sports.

2. Pindah

Ketidakjelasan akan masa depan, ditambah kinerja yang buruk di awal MotoGP 2025, memunculkan rumor Acosta jengah. Juara dunia Moto2 2023 itu disebut-sebut tertarik pindah ke salah satu tim pengguna motor Ducati.

Namun, Acosta membantah dengan tegas rumor tersebut, setidaknya untuk saat ini. Ia mengaku mimpinya masih hidup bersama dengan KTM.