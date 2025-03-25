Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Melempem di MotoGP 2025, KTM Desak Tim Bekerja Keras

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |01:40 WIB
Pedro Acosta Melempem di MotoGP 2025, KTM Desak Tim Bekerja Keras
KTM mendesak agar semua awak tim bekerja keras mendukung Pedro Acosta (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
A
A
A

PEDRO Acosta masih melempem di MotoGP 2025. Oleh karena itu, Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mendesak seluruh tim Red Bull KTM bekerja keras.

Acosta digadang-gadang bakal tampil impresif bersama tim pabrikan setelah menunjukkan performa terbaik pada musim debutnya di MotoGP. Namun yang terjadi sebaliknya, pembalap berusia 20 tahun itu sangat sulit mengeluarkan kemampuan sesungguhnya.

1. Momen Sulit

Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)

Tim pabrikan Red Bull KTM menyadari momen sulit yang dihadapi Acosta saat ini. Beirer mengakui motor RC16 belum mendapatkan keseimbangan yang tepat sehingga tidak mampu mempertahankan konsistensi. 

"Tentu saja, kami sama sekali tidak senang dengan bagaimana semuanya dimulai. Hasilnya berbicara sendiri. Dan itu terlepas dari kenyataan kami telah membuat kemajuan yang jelas," kata Beirer kepada Speedweek, dikutip Selasa (25/3/2025).

"Dari segi kecepatan, kami lebih cepat satu detik per lap daripada di GP Argentina terakhir. Hasil Q2 juga membuktikan. Kecepatannya ada, tetapi kami tidak dapat mempertahankannya sepanjang balapan," lanjut pria asal Jerman itu.

 

Halaman:
1 2
