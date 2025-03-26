Jurnalis Spanyol Tebar Rumor Pedro Acosta ke Honda HRC!

JURNALIS Spanyol, Manuel Pecino, menebar rumor Pedro Acosta cocok dengan Honda HRC Castrol. Menurutnya, kedua pihak tersebut akan bisa bekerja sama dengan baik di masa depan.

Spekulasi ini muncul akibat tak kunjung membaiknya performa Acosta bersama Red Bull KTM. Selain itu, kontraknya bersama tim Austria tersebut berlaku hingga 2026, dan ada isu pabrikan tersebut akan meninggalkan MotoGP yang bisa mempercepat kepindahannya.

1. Marc Marquez

Marc Marquez melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Beberapa waktu lalu, pemilik tim LCR, Lucio Cecchinello, memberi jawaban menarik ketika ditanya apakah Honda saat ini memiliki pembalap yang mampu bersaing untuk kejuaraan dunia. Ia menjawab ada dua pembalap potensial untuk itu.

"Yang jelas, di MotoGP saat ini, ada dua pembalap yang menonjol dari yang lain. Salah satunya adalah Marc Marquez, yang lainnya adalah Pedro Acosta. Ada banyak pembalap yang bagus, tetapi keduanya fenomenal," kata Cecchinello seperti dikutip dari Speedweek, Rabu (26/3/2025).

2. Opsi Kuat

Pecino menganalisis situasi Acosta dan KTM yang disampaikan dalam saluran YouTube 'PecinoGP'. Ia membahas potensi juara dunia Moto2 2023 tersebut bergabung dengan tim lain, di antaranya Honda dan Ducati, khususnya VR46, menjadi opsi kuat.

Bukan rahasia lagi Valentino Rossi menawarkan pembalap Spanyol itu tempat di timnya kapan saja selama kunjungannya ke ranch musim dingin lalu. Namun, cukup sulit untuk melihat Acosta untuk bersama tim satelit di MotoGP.