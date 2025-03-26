Juara Dunia Biliar Albin Ouschan Puji PBC Jadi Tempat Tingkatkan Skill

JAKARTA - Albin Ouschan berkunjung ke Pro Billiard Center (PBC) di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025. Kehadirannya sekaligus mengikuti laga eksibisi bertajuk PBC SHOT! bersama atlet Indonesia dan juga artis.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Albin cukup terpukau saat memasuki ruangan. Sebab, fasilitas yang disediakan berstandar tinggi sesuai dengan ajang kejuaraan dunia.

1. Standar Profesional

Albin Ouschan berkunjung ke Pro Billiard Center di iNews Tower, Jakarta (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Sebagai informasi, Pro Billiard Center memiliki 19 meja biliar bermerk predator yang merupakan standar profesional. Fasilitas itu sangat mendukung untuk menggelar ajang berkelas internasional dengan para pemain dari seluruh dunia.

"Ini sangat elegan, mejanya sangat menarik dengan perpaduan warna hitam dan emas serta lampunya,” puji Albin, dikutip Rabu (26/3/2025).

“Saya pikir ini tempat yang sempurna untuk berlatih. Sungguh, ini lebih baik ketimbang yang ada di Polandia," imbuh pria asal Austria tersebut.

2. Eksibisi

Albin datang dengan Carlo Biado yang merupakan juara dunia 9 ball. Keduanya sempat melakukan laga eksibisi bersama Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo dan juga Menteri UMKM Maman Abdurrahman.