Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Juara Dunia Biliar Albin Ouschan Puji PBC Jadi Tempat Tingkatkan Skill

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |19:16 WIB
Juara Dunia Biliar Albin Ouschan Puji PBC Jadi Tempat Tingkatkan <i>Skill</i>
Albin Ouschan berkunjung ke Pro Billiard Center di Jakarta (Foto: Okezone/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Albin Ouschan berkunjung ke Pro Billiard Center (PBC) di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025. Kehadirannya sekaligus mengikuti laga eksibisi bertajuk PBC SHOT! bersama atlet Indonesia dan juga artis.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Albin cukup terpukau saat memasuki ruangan. Sebab, fasilitas yang disediakan berstandar tinggi sesuai dengan ajang kejuaraan dunia.

1. Standar Profesional

Albin Ouschan berkunjung ke Pro Billiard Center di iNews Tower, Jakarta (Foto: Okezone/Aziz Indra)
Albin Ouschan berkunjung ke Pro Billiard Center di iNews Tower, Jakarta (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Sebagai informasi, Pro Billiard Center memiliki 19 meja biliar bermerk predator yang merupakan standar profesional. Fasilitas itu sangat mendukung untuk menggelar ajang berkelas internasional dengan para pemain dari seluruh dunia.

"Ini sangat elegan, mejanya sangat menarik dengan perpaduan warna hitam dan emas serta lampunya,” puji Albin, dikutip Rabu (26/3/2025).

“Saya pikir ini tempat yang sempurna untuk berlatih. Sungguh, ini lebih baik ketimbang yang ada di Polandia," imbuh pria asal Austria tersebut.

2. Eksibisi

Albin datang dengan Carlo Biado yang merupakan juara dunia 9 ball. Keduanya sempat melakukan laga eksibisi bersama Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo dan juga Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement