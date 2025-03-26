Tidak Instan, Albin Ouschan Butuh Dedikasi Tinggi hingga Juara Dunia Biliar

JAKARTA - Albin Ouschan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti laga eksibisi PBC SHOT! di Pro Billiard Center, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025). Sang juara dunia 10-ball itu lantas berbagi tips meraih prestasi tertinggi.

Sekadar informasi, Ouschan merupakan salah satu atlet billiar dengan segudang prestasi. Melakoni karier sebagai pebiliar profesional pada 2007, ia berhasil mengemas gelar juara dunia sebanyak dua kali pada 2016 dan 2021 (9-Ball).

1. Tidak Mudah

Untuk menjadi juara dunia, Albin mengatakan langkahnya tidak pernah mudah. Pebiliar asal Austria itu mengatakan sudah melakukan latihan biliar sejak usia dini. Ini diawali dengan rasa senang pada dunia tersebut.

"Saya memulainya sejak masih muda. Ketika saya berusia 8 tahun, saya melakukan latihan rutin mungkin 8-10 jam per hari, selama bertahun-tahun," kata Albin, dikutip Rabu (26/3/2025).

2. Rutin

Meski sudah menjadi juara dunia, pria berusia 34 tahun itu mengaku masih melakuka latihan rutin setiap harinya. Hal ini untuk mempertahankan konsistensi dan terus mengasah ketajamannya.

"Sekarang saya juga masih berlatih selama 4-5 jam per hari, dalam 5-6 kali sepekan. Ini bergantung pada seberapa sering Anda bepergian. Tapi yang pasti Anda membutuhkan dedikasi, Anda memerlukan passion," tegas Albin.