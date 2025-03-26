Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Anji Manji Nilai Atlet Biliar Indonesia Butuh Jam Terbang Lebih Tinggi di Ajang Internasional

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:29 WIB
Anji Manji Nilai Atlet Biliar Indonesia Butuh Jam Terbang Lebih Tinggi di Ajang Internasional
Anji Manji menjadi salah satu artis yang cukup populer dengan olahraga biliar (Foto: Okezone/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Anji Manji menjadi salah satu artis yang cukup populer dengan olahraga biliar. Tapi, ia merasa atlet biliar di Indonesia tidak diketahui banyak orang dan kurang mendapat dukungan untuk meraih kesuksesan di ajang internasional.

1. Pesat

PB POBSI mengadakan event PBC SHOT yang digelar di Pro Billiard Center (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)
PB POBSI mengadakan event PBC SHOT yang digelar di Pro Billiard Center (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Hal itu diutarakan saat memenuhi undangan PB POBSI dalam acara PBC Shot! di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Anji pamer kebolehannya dalam kesempatan itu.

"Saya melihat olahraga biliar di Indonesia ini kan memang sudah lama dan berkembang lagi sangat pesat belakangan. Cuma entah kenapa atlet-atletnya itu memang perlu lebih banyak diangkat lagi," kata Anji, dikutip Rabu (26/3/2025).

2. Kemampuan Tinggi

Menurut penyanyi asal Jakarta tersebut, banyak atlet dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi. Namun, mereka belum tersorot dan membutuhkan dukungan lebih besar lagi untuk berada di level yang lebih baik.

"Kalau bicara mengangkat atlet, kita tahu biliar kan di Indonesia sudah lama banget. Sebenarnya banyak kelab-kelab di daerahnya, banyak orang main, mungkin for fun ya, tidak serius,” ungkap Anji. 

“Mungkin kita masih kekurangan atlet atau prestasi, apa sih sebenarnya main core problem di Indonesia? Mungkin memang harus lebih banyak bertanding ke luar," tuturnnya.

3. Senang

PBC SHOT! foto aziz indra

Namun, Anji mengaku senang sudah banyak klub dan rumah biliar yang memberangkatkan atlet nasional ke kompetisi di luar negeri. Menurutnya ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan menambah kepercayaan diri atlet.

 

