HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Vietnam International Challenge 2025: Waktunya yang Muda Bersinar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |02:40 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Vietnam International Challenge 2025: Waktunya yang Muda Bersinar
Simak daftar wakil Indonesia di Vietnam International Challenge 2025 termasuk Jason Christ (Foto: PBSI)




DAFTAR wakil Indonesia di Vietnam International Challenge 2025 sudah diketahui. Ajang ini menjadi kesempatan pemain-pemain muda bersinar.

Vietnam International Challenge 2025 akan dilangsungkan di Tay Ho District Stadium, Hanoi, pada 25-30 Maret. Selain mencari jam terbang, ajang ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan poin demi berlaga di turnamen super series.

1. Ganda

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Dari sektor ganda putra, Indonesia hanya menurunkan satu wakilnya dalam ajang ini, yaitu Muh Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino. Diharapkan keduanya memiliki chemistry yang baik karena ini menjadi pertama kalinya mereka dipasangkan.

Sementara dari ganda putri, Indonesia akan menurunkan dua pasangan, yakni Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri Rahayu dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine. Keduanya diyakini dapat mendapat podium di ajang tersebut.

Seperti diketahui, pasangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Kejuaraan Dunia Junior 2024. Turnamen ini akan memperkuat chemistry mereka sebelum melaju ke ajang lebih besar.

Kemudian pada ganda campuran, Indonesia mengirim satu pasangan, yaitu Zaidan Arrafi A. Nabawi/Jesicca M. Rismawardani. Pasangan baru ini diharapkan dapat memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.

2. Tunggal

Pada kategori tunggal putra, ada empat pemain andalan yang akan diterjunkan Indonesia. Mereka adalah Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, Henrikho Wibowo Kho, Jason Christ Alexander, dan Michael Daniel Royce Karamoy.

Selanjutnya pada tunggal putri juga diturunkan empat wakil. Mereka adalah Mutiara Ayu Puspitasari, Yulia Yosephine Susanto, Bilqis Prasista, dan Aisyah Sativa Fatetani.

 

