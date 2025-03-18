Penyebab PBSI Tarik Mundur Apriyani Rahayu/Siti Fadia dari Swiss Open 2025

PENYEBAB PBSI tarik mundur Apriyani Rahayu/Siti Fadia Siva Ramadhanti dari Swiss Open 2025 terungkap. Asisten pelatih ganda putri Indonesia, Nitya Krishinda Maheswari, menjelaskan bahwa langkah itu dilakukan setelah evaluasi dari dua turnamen yang dimainkan Apriyani/Fadia.

Apriyani/Fadia sejatinya akan beraksi di Swiss Open 2025 setelah berlaga di Orleans Masters dan All England. Sesuai jadwal, turnamen berlevel Super 300 itu akan digelar di St.Jakobshalle, Basel, Swiss, pada 18-23 Maret.

1. Ditarik Mundur

Namun secara mengejutkan, PBSI menarik mundur Apriyani/Fadia dari turnamen tersebut. Alasannya tak luput dari hasil yang kurang memuaskan di Orleans Masters 2025 dan All England 2025.

“Untuk Swiss Open, penarikan Apri/Fadia karena hasil dan performa di dua pertandingan terakhir kurang begitu baik,” kata Nitya dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (18/3/2025).

2. Penyebab

Nitya mengatakan bahwa Apriyani tampak masih belum menemukan irama permainannya bersama Fadia. Mengingat, peraih medali emas Olimpiade Tokyo itu baru pulih dari cedera.

Oleh karena itu, PBSI memutuskan untuk mempersiapkan Apriyani lebih matang lagi. Karenanya itu tadi, dia masih cukup kesulitan mengeluarkan performa terbaiknya.

“Kami memutuskan untuk mempersiapkan Apri lebih lagi di turnamen ke depan,” ucap Nitya.

“Dari segi permainan, Apri di saat bertanding belum bisa mengeluarkan kemampuan secara maksimal,” papar Nitya.