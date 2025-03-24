Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ghaida Nurul Ghaniyu, Mantan Penghuni Pelatnas PBSI yang Kini Jadi Pelatih Bulu Tangkis di Kanada

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |16:29 WIB
Simak kisah Ghaida Nurul Ghaniyu, mantan penghuni Pelatnas PBSI yang kini jadi pebulu tangkis di Kanada (Foto: Instagram/@ghaidaghaniyu)
A
A
A

KISAH Ghaida Nurul Ghaniyu, mantan penghuni pelatnas PBSI yang kini jadi pelatih bulu tangkis di Kanada, menarik untuk diulas. Sebab, jalan hidupnya berubah cukup drastis.

Ghaida merupakan salah satu mantan atlet tunggal putri Indonesia. Ia merupakan jebolan akademi PB Djarum.

1. Pelatnas PBSI

Pelatnas PBSI di Cipayung (Foto: PBSI)
Pelatnas PBSI di Cipayung (Foto: PBSI)

Setelah lulus dari klubnya, Ghaida masuk Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, pada 2016. Namun, pada 2018, ia memutuskan untuk keluar dari Pelatnas PBSI. 

Sebagai pebulu tangkis independen, Ghaida gabung dengan tim CST Badminton di Kanada pada 2019. Selama berkarier di sana, ia tercatat pernah menyabet gelar sejumlah turnamen.

Ghaida tercatat pernah memenangi Peru International, International Mexicano, dan Guatemala International. Kariernya pun cukup cemerlang di sana.

 

