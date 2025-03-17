PBSI Jelaskan Penyebab Tunggal Putra Indonesia Absen di Swiss Open 2025

JAKARTA – PBSI memutuskan tidak mengirim tunggal putra ke Swiss Open 2025 Super 300. Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, memberikan penjelasan terkait hal itu.

Swiss Open 2025 akan digelar di St. Jakobshalle, Basel, 18-23 Maret. Indonesia mengirim wakil di semua sektor kecuali tunggal putra.

1. Elite

Eng Hian mengatakan PBSI memang sengaja tidak mengirim wakil pada sektor tunggal putra ke ajang Super 300 tersebut. Sebab, para pemain yang levelnya berada di bawah top elite sudah dikirim semua ke turnamen yang lain.

“Untuk sektor tunggal putra memang kami tidak mengirimkan wakil di Swiss Open,” kata Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI, Senin (17/3/2025).

“Karena untuk level di bawah yang top elite-nya sudah dikirim ke German Open, Orleans Masters dan China Masters di Ruichang kemarin,” terang Koh Didi -sapaan akrabnya.

2. Super 300

Eng Hian lalu menjelaskan mengapa Jonatan Christie tidak ambil bagian di ajang tersebut. Menurutnya, pemain berusia 27 tahun itu memang sudah diputuskan untuk tidak mengikuti turnamen yang levelnya Super 300.