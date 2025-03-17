Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Jelaskan Penyebab Tunggal Putra Indonesia Absen di Swiss Open 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |19:32 WIB
PBSI Jelaskan Penyebab Tunggal Putra Indonesia Absen di Swiss Open 2025
Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengungkap penyebab tunggal putra Indonesia tidak main ke Swiss Open 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – PBSI memutuskan tidak mengirim tunggal putra ke Swiss Open 2025 Super 300. Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, memberikan penjelasan terkait hal itu.

Swiss Open 2025 akan digelar di St. Jakobshalle, Basel, 18-23 Maret. Indonesia mengirim wakil di semua sektor kecuali tunggal putra.

1. Elite

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Eng Hian mengatakan PBSI memang sengaja tidak mengirim wakil pada sektor tunggal putra ke ajang Super 300 tersebut. Sebab, para pemain yang levelnya berada di bawah top elite sudah dikirim semua ke turnamen yang lain.

“Untuk sektor tunggal putra memang kami tidak mengirimkan wakil di Swiss Open,” kata Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI, Senin (17/3/2025).

“Karena untuk level di bawah yang top elite-nya sudah dikirim ke German Open, Orleans Masters dan China Masters di Ruichang kemarin,” terang Koh Didi -sapaan akrabnya.

2. Super 300

Eng Hian lalu menjelaskan mengapa Jonatan Christie tidak ambil bagian di ajang tersebut. Menurutnya, pemain berusia 27 tahun itu memang sudah diputuskan untuk tidak mengikuti turnamen yang levelnya Super 300.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/40/3127160/dejan_ferdinansyah_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-KWMg_large.jpg
Penyebab Dejan/Fadia Catat Hasil Minor di Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/40/3125344/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-7fsn_large.jpg
Kecewa Jadi Runner Up di Swiss Open 2025, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bertekad Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125269/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-D4G8_large.jpg
Penyebab Shohibul Fikri/Daniel Marthin Gagal Juara Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125228/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-6JCm_large.jpg
Hasil Final Swiss Open 2025: Fikri/Daniel Gagal Juara, Usai Kalah dari Ganda Putra Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125158/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-DegW_large.jpg
Demi Gelar Juara, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bakal Berikan Segalanya di Final Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125133/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-IPx5_large.jpg
Senangnya Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Lolos Final Swiss Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement