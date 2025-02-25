Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

BREAKING NEWS: Jorge Martin Resmi Absen di MotoGP Thailand 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:29 WIB
BREAKING NEWS: Jorge Martin Resmi Absen di MotoGP Thailand 2025
Jorge Martin absen di MotoGP Thailand 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JORGE Martin resmi absen di MotoGP Thailand 2025. Keputusan ini diambil juara dunia MotoGP 2024 itu usai mengalami kecelakaan saat latihan.

Dilansir dari laman resmi MotoGP, Jorge Martin mengalami kecelakaan saat latihan. Akibatnya, pembalap anyar tim Aprilia Racing itu alami patah tulang di tangan kiri dan kaki kanannya.

“@89jorgemartin akan absen di #ThaiGP setelah mengalami kecelakaan saat latihan. Ia mengalami patah tulang di tangan kirinya dan patah tulang kecil di kaki kanannya, dan akan menjalani operasi pada tangannya pada hari Selasa. Semoga Anda cepat pulih, Jorge!” tulis keterangan resmi MotoGP, dikutip Selasa (25/2/2025).

Jorge Martin berfoto di atas motor Aprilia RS-GP jelang MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)

1. Naik Meja Operasi Lagi

Buntut dari kecelakaan yang dialami Jorge Martin saat latihan ini, membuatnya harus naik meja operasi lagi. Diketahui, belum lama ini, Jorge Martin juga harus jalani operasi usai kecelakaan di tes pramusim MotoGP 2025.

Tepatnya, nasib nahas menimpa pembalap yang dijuluki Martinator itu saat jalani tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia. Martin pun menyudahi tes lebih awal dan bahkan absen dalam tes pramusim di Sirkuit Buriram, Thailand.

Kala itu, kecelakaan juga membuat Jorge Martin alami cedera serius. Dia mengalami patah tulang di kaki dan tangan.

Jorge Martin kemudian fokus pemulihan. Sebab, dirinya tentu tak mau absen dalam balapan utama yang akan segera digelar. Sayangnya, nasib nahas menimpanya lagi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186882/luca_marini_harus_berjuang_keras_untuk_bisa_meraih_kepercayaan_dari_teknisi_honda-Iays_large.jpg
Honda Terbiasa dengan Marc Marquez, Luca Marini Harus Berjuang Keras Raih Kepercayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186876/jorge_martin_membutuhkan_waktu_untuk_bisa_nyetel_dengan_aprilia_racing_di_motogp_2026-9Il0_large.jpg
Jorge Martin Butuh Waktu untuk Nyetel dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186809/fermin_aldeguer_tampil_impresif_di_motogp_2025_ferminaldeguer54-k3Is_large.jpg
Fermin Aldeguer Bikin Takjub Bos Ducati, Pertanda Promosi ke Tim Pabrikan di MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186692/marc_marquez-Vz8i_large.jpg
Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Honda, Pindah pada MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186672/the_ranch_valentino_rossi-VDG9_large.jpg
Ikut Balapan di Motor Ranch Milik Valentino Rossi, Pembalap Ini Alami Kecelakaan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/38/3186521/carlo_pernat_memprediksi_marc_marquez_akan_kembali_ke_honda-zYjD_large.jpg
Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Balik ke Honda, Duet dengan Adik Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement