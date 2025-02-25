BREAKING NEWS: Jorge Martin Resmi Absen di MotoGP Thailand 2025

JORGE Martin resmi absen di MotoGP Thailand 2025. Keputusan ini diambil juara dunia MotoGP 2024 itu usai mengalami kecelakaan saat latihan.

Dilansir dari laman resmi MotoGP, Jorge Martin mengalami kecelakaan saat latihan. Akibatnya, pembalap anyar tim Aprilia Racing itu alami patah tulang di tangan kiri dan kaki kanannya.

“@89jorgemartin akan absen di #ThaiGP setelah mengalami kecelakaan saat latihan. Ia mengalami patah tulang di tangan kirinya dan patah tulang kecil di kaki kanannya, dan akan menjalani operasi pada tangannya pada hari Selasa. Semoga Anda cepat pulih, Jorge!” tulis keterangan resmi MotoGP, dikutip Selasa (25/2/2025).

1. Naik Meja Operasi Lagi

Buntut dari kecelakaan yang dialami Jorge Martin saat latihan ini, membuatnya harus naik meja operasi lagi. Diketahui, belum lama ini, Jorge Martin juga harus jalani operasi usai kecelakaan di tes pramusim MotoGP 2025.

Tepatnya, nasib nahas menimpa pembalap yang dijuluki Martinator itu saat jalani tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia. Martin pun menyudahi tes lebih awal dan bahkan absen dalam tes pramusim di Sirkuit Buriram, Thailand.

Kala itu, kecelakaan juga membuat Jorge Martin alami cedera serius. Dia mengalami patah tulang di kaki dan tangan.

Jorge Martin kemudian fokus pemulihan. Sebab, dirinya tentu tak mau absen dalam balapan utama yang akan segera digelar. Sayangnya, nasib nahas menimpanya lagi.