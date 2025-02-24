Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perbedaan Balapan Motor MotoGP dengan WorldSBK

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:21 WIB
Perbedaan Balapan Motor MotoGP dengan WorldSBK
Simak perbedaan balapan motor MotoGP dengan WorldSBK (Foto: MotoGP)
A
A
A

PERBEDAAN balapan motor MotoGP dengan WorldSBK ini perlu diketahui oleh pembaca sekalian. Sebab, dua kejuaraan ini cukup mencuri perhatian bagi pencinta balap motor.

MotoGP dan WorldSBK punya satu kesamaan. Keduanya sama-sama dikelola atau dijalankan oleh Dorna Sports selaku promotor. Lantas, apa bedanya?

1. Motor

Ajang World Superbike

Perbedaan pertama kedua kejuaraan ini bisa ditinjau dari segi motor yang digunakan. Di MotoGP, para pembalap membesut motor prototipe yang diproduksi oleh pabrikan.

Kuda besi ini menggunakan teknologi terbaru hasil pengembangan. Namun, motor-motor itu tidak dipakai di jalan raya kendati teknologi atau inovasinya bisa diterapkan untuk produksi massal.

Di WSBK, pembalap menggeber motor untuk jalan raya yang dimodifikasi pada beberapa area. Maka dari itu, pabrikan yang ikut serta, biasanya akan berlomba-lomba mengerahkan kuda besi produksi massalnya yang terbaik di ajang ini.

Dari segi kapasitas mesin pun berbeda. Motor MotoGP saat ini menggunakan mesin berkapasitas 1.000 cc yang akan diubah menjadi 850 cc pada 2027. Sementara, di WSBK, kapasitas mesinnya adalah antara 750 – 1.200 cc.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
