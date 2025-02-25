Francesco Bagnaia Yakin Relasi dengan Marc Marquez Adem Ayem Sepanjang MotoGP 2025

FRANCESCO Bagnaia yakin relasinya dengan Marc Marquez bakal adem ayem sepanjang MotoGP 2025. Sebab, keduanya saling hormat kendati level persaingan sangat tinggi.

Bagnaia akan bertandem dengan Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim pabrikan asal Italia itu karena harus mengelola dua rider berlabel juara dunia dalam satu garasi.

1. Sengit

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Banyak yang memprediksi kalau kedua rider itu bakal bersaing sengit dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Tak sedikit juga yang memperkirakan akan terjadi perselisihan antara Bagnaia dan Marquez.

Meski begitu, Bagnaia yakin tidak akan terjadi perselisihan dengan Marquez. Ia paham pastinya mereka bakal bersaing meski dalam satu garasi. Tapi hubungan akan tetap normal, yakni sebagai rekan satu tim, bukan sebagai rival.

“Marc Marquez adalah rekan setim, seperti halnya (Enea) Bastianini dan (Jack) Miller sebelumnya. Kami ingin saling mengalahkan, begitu pula sebaliknya,” kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Selasa (25/2/2025).

“Jadi, pada akhirnya, hubungan kami adalah hubungan normal antara rekan setim," sambung pria asal Italia itu.