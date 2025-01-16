Hasil 16 Besar India Open 2025: Fajar Alfian/Rian Ardianto Dipulangkan Ganda Putra Thailand

NEW DELHI - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, tumbang di tangan wakil Thailand, Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh di babak 16 besar India Open 2025, pada Kamis (16/1/2025) malam WIB. Dengan begitu, Fajar/Rian gagal ke babak perempatfinal.

Sejatinya Fajar/Rian sudah berjuang hingga rubber game. Namun, usai bertarung selama 1 jam 6 menit, mereka tumbang juga dengan skor 22-24, 21-16, dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Fajar/Rian langsung mendapat tekanan yang berarti dari duet Kedren/Puavaranukroh. Pasangan ranking empat dunia itu tertinggal 5-8 dari utusan Thailand tersebut.

Pada akhirnya, Fajar/Rian harus tertinggal 9-11 di interval gim pertama. Usai jeda, duet Pelatnas PBSI Cipayung itu berupaya untuk memperkecil ketertinggalannya dari Kedren/Puavaranukroh.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjajal lapangan untuk BWF World Tour Finals 2024 (Foto: X/@INABadminton)

Fajar/Rian mampu menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Pertarungan sengit terus tersaji setelah itu dengan terus kejar-kejaran angka, hingga skor 22-22. Sayangnya, Fajar/Rian takluk di gim pertama dengan skor 22-24.

Kedua pasangan kembali bermain sengit di gim kedua. Mereka terus kejar-kejaran angka hingga skor imbang 7-7. Namun perlahan Fajar/Rian mulai menemukan ritme permainannya.