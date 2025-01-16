Hasil 16 Besar India Open 2025: Gagal Taklukkan Ganda Campuran Nomor 2 Dunia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Terhenti

NEW DELHI - Langkah pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti dipastikan terhenti di babak 16 besar India Open 2025. Hal itu karena Dejan/Siti dihentikan pasangan asal China, Jiang Zheng Bang/Wei Ya Xin, di babak 16 besar yang berlangsung pada Kamis (16/1/2025) malam WIB.

Pasangan baru itu sejatinya sudah berjuang keras melawan ganda campuran peringkat kedua dunia tersebut. Namun, pada akhirnya Dejan/Siti kalah dengan skor 19-21 dan 16-21 usai berjuang selama 39 menit.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Dejan/Fadia mendapat tekanan yang berarti. Racikan baru Pelatnas PBSI Cipayung itu tertinggal 4-7 dari Bang/Xin.

Kendati begitu, Dejan/Fadia memberikan perlawanan yang berarti. Hanya saja, mereka harus tertinggal di interval gim pertama dengan skor tipis 9-11.

Dejan Ferdinansyah bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti

Usai interval, Dejan/Fadia sempat menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Bahkan mereka berhasil ungguli pasangan ranking dua dunia itu dengan skor 19-16.

Tapi secara mengejutkan, Bang/Xin berhasil bangkit di poin-poin kritis tersebut. Hasilnya, Dejan/Fadia menelan kekalahan dari pasangan China itu di gim pertama dengan skor 19-21.