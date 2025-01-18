Semifinal India Open 2024: Hadapi Viktor Axelsen, Jonatan Christie Bicara Kans Menang

NEW DELHI – Jonatan Christie akan menghadapi Viktor Axelsen di semifinal India Open 2025 Super 750. Ia yakin peluang untuk menang pasti ada.

Tunggal putra Indonesia itu melaju ke semifinal usai susah payah mengalahkan Lin Chun-Yi di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Jumat 17 Januari 2025 malam WIB. Ia butuh tiga gim untuk menang 22-20, 9-21, dan 21-10.

1. Rintangan

Tantangan berat akan dihadapi Jonatan dengan melawan Axelsen di babak semifinal pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB. Pemain berusia 27 tahun itu menilai punya peluang untuk meraih kemenangan di laga tersebut.

"Lawan Viktor (Axelsen) saya mau berusaha yang terbaik. Kesempatan untuk menang pasti selalu ada," kata Jonatan dalam rilis PBSI, dikutip Sabtu (18/1/2024).

2. Merepotkan

Bicara soal kemenangan atas Lin, pemain asal Jakarta itu mengakui lawannya cukup merepotkan. Untungnya, ia bisa melewati karena tampil tenang.