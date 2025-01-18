Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Semifinal India Open 2024: Hadapi Viktor Axelsen, Jonatan Christie Bicara Kans Menang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |11:40 WIB
Semifinal India Open 2024: Hadapi Viktor Axelsen, Jonatan Christie Bicara Kans Menang
Jonatan Christie bicara kans menang melawan Viktor Axelsen di India Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Jonatan Christie akan menghadapi Viktor Axelsen di semifinal India Open 2025 Super 750. Ia yakin peluang untuk menang pasti ada.

Tunggal putra Indonesia itu melaju ke semifinal usai susah payah mengalahkan Lin Chun-Yi di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Jumat 17 Januari 2025 malam WIB. Ia butuh tiga gim untuk menang  22-20, 9-21, dan 21-10.

1. Rintangan

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Tantangan berat akan dihadapi Jonatan dengan melawan Axelsen di babak semifinal pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB. Pemain berusia 27 tahun itu menilai punya peluang untuk meraih kemenangan di laga tersebut.

"Lawan Viktor (Axelsen) saya mau berusaha yang terbaik. Kesempatan untuk menang pasti selalu ada," kata Jonatan dalam rilis PBSI, dikutip Sabtu (18/1/2024).

2. Merepotkan

Bicara soal kemenangan atas Lin, pemain asal Jakarta itu mengakui lawannya cukup merepotkan. Untungnya, ia bisa melewati karena tampil tenang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/40/3117311/viktor_axelsen_masih_kesal_dengan_jonatan_christie-nVED_large.jpg
Viktor Axelsen Masih Kesal dengan Jonatan Christie Usai India Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105913/viktor_axelsen-F2x8_large.jpg
Hasil Lengkap Final India Open 2025: Viktor Axelsen dan An Se Young Kompak Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105778/gregoria_mariska_tunjung-U6Wt_large.jpeg
Penyebab Gregoria Mariska Tak Terlalu Kecewa Terhenti di Semifinal India Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105743/viktor_axelsen-uwDO_large.jpg
Jadwal Final India Open 2025: Tanpa Wakil Indonesia, Viktor Axelsen Juara Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/40/3105710/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung-qkNv_large.jpg
Hasil Semifinal India Open 2025: Dihentikan An Se Young, Gregoria Mariska Gagal ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/40/3105583/gregoria_mariska_tunjung-tjF5_large.jpeg
Gregoria Mariska Bertekad Kejutkan An Se-young di Semifinal India Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement