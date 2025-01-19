Hasil Lengkap Final India Open 2025: Viktor Axelsen dan An Se Young Kompak Sabet Gelar Juara!

HASIL lengkap final India Open 2025 akan diulas dalam artikel ini. Viktor Axelsen dan An Se Young kompak sabet gelar juara.

Ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, yakni India Open 2025, sudah mencapai partai puncaknya pada hari ini. Sederet laga seru telah digelar hingga juara pun diketahui.

1. Viktor Axelsen Sabet Gelar Juara

Salah satu pemain yang sukses menyabet gelar juara adalah Viktor Axelsen. Tunggal putra andalan Denmark itu memastikan diri jadi juara usai mengalahkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu.

Axelsen sukses meraih kemenangan dengan mudah. Dia menang dua gim langsung atas Lee Cheuk Yiu.

Di gim pertama, Axelsen mendapat perlawanan cukup sengit. Tetapi, Axelsen tetap bisa memegang kendali permainan hingga akhirnya menang dengan skor 21-16.

Di gim kedua, Axelsen menggila. Dia pun sukses meraih kemenangan dengan skor telak. Lee Cheuk Yiu hanya bisa mendapat 8 poin. Laga berakhir dengan skor 21-8.

2. An Se Young Juga Berjaya

Ratu bulu tangkis dunia, An Se Young, juga berjaya. Tunggal putri asal Korea Selatan itu berhasil menyabet gelar juara India Open 2025.

Kepastian itu didapat usai An Se Young mengalahkan wakil Thailand, Pornpawee Chochuwong. Kemenangan diraih dengan mudah dalam pertarungan 2 gim langsung.

Di gim pertama, An Se Young bisa meraih kemenangan dengan skor 21-16. Di gim kedua, dia tampak lebih menguasai pertandingan. Alhasil, laga diselesaikan dengan kemenangan telak 21-9.

Ini jadi gelar keduanya pada 2025 ini. Sebelumnya, An Se Young sukses menyabet gelar juara di ajang Malaysia Open 2025 yang berlevel Super 1000.