Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final India Open 2025: Viktor Axelsen dan An Se Young Kompak Sabet Gelar Juara!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |21:34 WIB
Hasil Lengkap Final India Open 2025: Viktor Axelsen dan An Se Young Kompak Sabet Gelar Juara!
Viktor Axelsen kala berlaga. (Foto: Instagram/@viktoraxelsen)
A
A
A

HASIL lengkap final India Open 2025 akan diulas dalam artikel ini. Viktor Axelsen dan An Se Young kompak sabet gelar juara.

Ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, yakni India Open 2025, sudah mencapai partai puncaknya pada hari ini. Sederet laga seru telah digelar hingga juara pun diketahui.

An Se Young

1. Viktor Axelsen Sabet Gelar Juara

Salah satu pemain yang sukses menyabet gelar juara adalah Viktor Axelsen. Tunggal putra andalan Denmark itu memastikan diri jadi juara usai mengalahkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu.

Axelsen sukses meraih kemenangan dengan mudah. Dia menang dua gim langsung atas Lee Cheuk Yiu.

Di gim pertama, Axelsen mendapat perlawanan cukup sengit. Tetapi, Axelsen tetap bisa memegang kendali permainan hingga akhirnya menang dengan skor 21-16.

Di gim kedua, Axelsen menggila. Dia pun sukses meraih kemenangan dengan skor telak. Lee Cheuk Yiu hanya bisa mendapat 8 poin. Laga berakhir dengan skor 21-8.  

2. An Se Young Juga Berjaya

Ratu bulu tangkis dunia, An Se Young, juga berjaya. Tunggal putri asal Korea Selatan itu berhasil menyabet gelar juara India Open 2025.

Kepastian itu didapat usai An Se Young mengalahkan wakil Thailand, Pornpawee Chochuwong. Kemenangan diraih dengan mudah dalam pertarungan 2 gim langsung.

Di gim pertama, An Se Young bisa meraih kemenangan dengan skor 21-16. Di gim kedua, dia tampak lebih menguasai pertandingan. Alhasil, laga diselesaikan dengan kemenangan telak 21-9.

Ini jadi gelar keduanya pada 2025 ini. Sebelumnya, An Se Young sukses menyabet gelar juara di ajang Malaysia Open 2025 yang berlevel Super 1000.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/40/3117311/viktor_axelsen_masih_kesal_dengan_jonatan_christie-nVED_large.jpg
Viktor Axelsen Masih Kesal dengan Jonatan Christie Usai India Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105778/gregoria_mariska_tunjung-U6Wt_large.jpeg
Penyebab Gregoria Mariska Tak Terlalu Kecewa Terhenti di Semifinal India Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105743/viktor_axelsen-uwDO_large.jpg
Jadwal Final India Open 2025: Tanpa Wakil Indonesia, Viktor Axelsen Juara Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/40/3105710/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung-qkNv_large.jpg
Hasil Semifinal India Open 2025: Dihentikan An Se Young, Gregoria Mariska Gagal ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/40/3105602/jonatan_christie-YWhj_large.jpeg
Semifinal India Open 2024: Hadapi Viktor Axelsen, Jonatan Christie Bicara Kans Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/40/3105583/gregoria_mariska_tunjung-tjF5_large.jpeg
Gregoria Mariska Bertekad Kejutkan An Se-young di Semifinal India Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement