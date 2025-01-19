Penyebab Gregoria Mariska Tak Terlalu Kecewa Terhenti di Semifinal India Open 2025

Gregoria Mariska Tunjung tak terlalu kecewa dengan hasil di India Open 2025 (Foto: PBSI)

NEW DELHI – Gregoria Mariska Tunjung tidak terlalu kecewa terhenti di semifinal India Open 2025 Super 750. Sebab, aia sudah berjuang dengan maksimal meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan.

Tunggal putri Indonesia dihentikan An Se-young dengan skor 19-21 dan 16-21. Duel keduanya berlangsung di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Sabtu 18 Januari 2025.

1. Bersyukur

Gregoria bersyukur dengan pencapaiannya di India Open 2025. Sebab, itu peningkatan dari hasil sebelumnya di Malaysia Open.

"Secara keseluruhan saya tetap bersyukur dengan hasil di India Open ini. Sebab, di Malaysia Open pekan lalu saya kalah di babak pertama," kata Gregoria dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (19/1/2025).

"Perjalanan yang tidak mudah juga di turnamen ini, babak pertama saya langsung bermain tiga gim," tambah perempua berusia 25 tahun itu.

2. Perlawanan Ketat

Gregoria mengakui dalam dua gim mendapatkan perlawanan cukup ketat dari An. Jadi, hal itu sangat menyulitkannya dan akhirnya harus menerima kekalahan.