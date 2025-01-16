Hasil 16 Besar India Open 2025: Hajar Tunggal Putri Jepang, Gregoria Mariska Lanjut ke Perempatfinal

NEW DELHI - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menghajar wakil Jepang, Natsuki Nidaira di babak 16 besar India Open 2025, pada Kamis (16/1/2025) sore WIB. Berkat kemenangan itu, Gregoria pun berhak lanjut ke babak perempatfinal.

Upaya Gregoria menembus perempatfinal India Open 2025 tidaklah mudah. Sebab Gregoria harus berjuang selama 47 menit untuk bisa menang skor 21-12 dan 24-22.

Jalannya Pertandingan

Laga tersebut berlangsung di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India. Gregoria memenangi laga kontra Nidaira dengan dua gim langsung.

Sejak awal gim pertama, Gregoria mampu tampil mendominasi. Ia berhasil mengontrol jalannya permainan dan membuat Nidaira tidak bisa berbuat banyak.

Ungkapan Syukur Gregoria Mariska Tunjung Usai Tembus 16 Besar India Open 2025

Gregoria pun mampu unggul cepat di interval gim pertama dengan skor 11-6. Selepas interval, pemain berusia 25 tahun itu terus tampil dominan atas Nidaira.

Meski sempat membuat beberapa kesalahan sendiri di akhir gim pertama, tetapi Gregoria tetap melaju. Gregoria pun menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12.