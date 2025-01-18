Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal India Open 2025: Dihentikan An Se Young, Gregoria Mariska Gagal ke Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |21:27 WIB
Hasil Semifinal India Open 2025: Dihentikan An Se Young, Gregoria Mariska Gagal ke Final
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung gagal ke final India Open 2025. Hal itu karena Gregoria gagal mengalahkan wakil Korea Selatan, An Se Young di semifinal yang berlangsung pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB.

Duel keduanya berlangsung di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi. Gregoria yang memperlihatkan perlawanan sengit akhirnya kalah dalam dua gim langsung (19-21, 16-21).

Jalannya Pertandingan

Gregoria sempat memimpin jauh pada awal pertandingan di babak pertama. Pebulu tangkis ranking lima dunia itu bermain dengan pola permainan cepat yang efektif meruntuhkan pertahanan An.

Hasilnya, Gregoria sempat unggul atas An Se Young 6-2. Namun, keunggulan tunggal putri kelahiran Wonogiri itu tidak berlangsung lama. An berhasil merebut momentum dan berbalik unggul menjelang jeda interval gim pertama.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)
Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Akhirnya, An Se Young berhasil unggul atas Gregoria pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-10. Setelah jeda, jawara Olimpiade Paris 2024 itu terus menggedor pertahanan Gregoria.

Gregoria sempat melawan, namun akhirnya harus mengakui kemenangan An Se Young pada gim pertama dengan skor 19-21. Memasuki gim kedua, An tidak mau bermain dengan tempo lambat seperti sebelumnya.

 

1 2
