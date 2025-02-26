Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Viktor Axelsen Masih Kesal dengan Jonatan Christie Usai India Open 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |02:21 WIB
Viktor Axelsen Masih Kesal dengan Jonatan Christie Usai India Open 2025
Viktor Axelsen masih kesal dengan Jonatan Christie di India Open 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
VIKTOR Axelsen masih kesal dengan Jonatan Christie usai India Open 2025. Padahal, tunggal putra Denmark itu berhasil menang di babak semifinal.

Axelsen bisa dikatakan sedang dalam momen kebangkitan. Ia tak lagi memegang takhta peringkat satu dunia setelah menjalani tahun yang berat pada 2024.

1. Momen Terbaik

Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

India Open pada Januari 2025 menjadi momen terbaiknya dengan keluar sebagai juara. Namun di tengah menuju permainan terbaiknya, ia mengaku terhambat oleh Jonatan yang menyulitkannya di semifinal.

Pada laga tersebut, Axelsen harus bermain rubber game. Di gim pertama, ia menelan kekalahan. Skor akhir adalah 17-21, 21-14, dan 21-15.

2. Lawan Berat

Axelsen mengatakan Jonatan adalah lawan berat yang membuatnya frustasi di gim pertama. Untungnya, pemain berusia 31 tahun itu mampu bangkit dan keluar dari tekanan hingga akhirnya memenangkan gim kedua dan ketiga.

"Saya pikir Christie adalah lawan kelas dunia, pemain hebat, saya sangat frustrasi karena saya merasa telah memainkan permainan yang bagus," ucap Axelsen dikutip dari laman resmi BWF, Rabu (26/2/2025).

 

