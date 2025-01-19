Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Final India Open 2025: Tanpa Wakil Indonesia, Viktor Axelsen Juara Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |06:24 WIB
Jadwal Final India Open 2025: Tanpa Wakil Indonesia, Viktor Axelsen Juara Lagi?
Jadwal final India Open 2025 akan menampilkan Viktor Axelsen (Foto: Instagram/@viktoraxelsen)
A
A
A

NEW DELHI – Jadwal Final India Open 2025 sudah diketahui. Indonesia sayangnya tidak mengirimkan wakil sama sekali ke partai puncak.

Ada pun, final India Open 2025 akan digelar di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Minggu (19/1/2025) mulai pukul 13.00 WIB. Dua wakil Indonesia tersisa, Gregoria Mariska Tunjung dan Jonatan Christie, kandas di semifinal.

1. An Se-young

An Se-young beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Tunggal putri Indonesia itu takluk dari An Se-young di babak empat besar. Gregoria tumbang dua gim langsung 19-21 dan 16-21.

Di babak final, An akan menghadapi wakil Thailand Pornpawee Chochuwong. Ini akan menjadi pertandingan ketiga di hari final.

2. Viktor Axelsen

Sementara itu, Jonatan lagi-lagi harus mengakui keunggulan Viktor Axelsen. Pria berusia 27 tahun itu takluk dalam pertarungan tiga gim 21-17, 14-21, dan 15-21.

Di babak final, Axelsen akan menghadapi wakil Hong Kong Lee Cheuk Yiu. Pemain asal Denmark itu dijagokan untuk kembali juara di India Open, yang terakhir kali diraih pada 2019.

 

Halaman:
1 2
