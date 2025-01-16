Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar India Open 2025: Jonatan Christie Tantang Wakil Taiwan, Dejan/Fadia Hadapi Unggulan 2!

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar India Open 2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Jonatan Christie melawan wakil Taiwan, hingga duet baru Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang jumpa lawan berat, yakni unggulan kedua asal China.

Ya, ajang bulu tangkis level Super 750, India Open 2025, berlanjut hari ini. Total, ada empat wakil Tanah Air yang akan berlaga di KD Jadhav Indoor Stadium, New Delhi, India, pada Kamis (16/1/2025) mulai pukul 10.30 WIB.

1. Jonatan Christie Hadapi Tunggal Putra Taiwan

Salah satu wakil Tanah Air yang akan mentas hari ini adalah Jonatan Christie. Tunggal putra semata wayang Indonesia di ajang ini tersebut akan menghadapi wakil Taiwan, yakni Su Li Yang.

Menarik menantikan duel ini. Kedua pemain salah satunya pernah bertemu pada 2023 di ajang Kumamoto Masters 2025. Kala itu, Jonatan berhasil meraih kemenangan tetapi dengan susah payah.

Jonatan harus bertarung rubber game. Laga pun dimenangkan pemain yang akrab disapa Jojo itu dengan skor 19-21, 21-11, dan 22-20.

2. Dejan/Fadia Jumpa Lawan Berat

Selanjutnya, ada duet baru di sektor ganda campuran, yakni Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka sukses mengukir debut manis dengan menang atas wakil Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch, di laga perdana India Open 2025 dengan skor 21-12 dan 21-16.

Usai meraih kemenangan itu, lawan berat menanti Dejan/Fadia. Mereka akan menghadapi unggulan kedua asal China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.